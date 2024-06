Gabriela Guillén desvela por fin el nombre de su hijo: "Se llama.."

Bertín Osborne rompía con todas las previsiones y quinielas que llevaban meses haciéndose sobre su paternidad anunciando la semana pasada que, finalmente, reconocía ser el padre del hijo de Gabriela Guillén.

Este paso, según se rumorea, puede haberse producido gracias a la mediación de un amigo común de la pareja, el famoso turronero, quien habría hecho lo posible para que ambos llegasen a un entendimiento.

Ahora, con el proceso de la prueba de paternidad paralizado, el cantante está centrado en sus compromisos profesionales, a pesar de haber tenido que cancelar uno de sus últimos conciertos.

Sin embargo, en el caso de la esteticista, está estaría a punto de dar un giro radical a su vida y hacer maletas para trasladarse a Sevilla, ciudad en la que reside Bertín Osborne, con el objetivo de que su pequeño esté más cerca de su padre y favorecer así la relación entre ambos.

Además del importante paso de reconocer al bebé de ambos, otra de las dudas que siguen sobrevolando a la expareja es el nombre del pequeño. Algo que no ha trascendido y que la madre del menor no parece dispuesta a desvelar ¿o sí?

Nombre real

Gabriela Guillén ha reaparecido ante los medios de comunicación. Tras varios días eludiendo responder a la prensa, asistía junto a su amiga Raquel Arias a los 'Beef awards', un evento en el que aparecía radiante y se enfrentaba a las preguntas sobre su hijo y el comunicado que ha enviado junto a Bertín Osborne en el que el cantante asume su responsabilidad.

"Estoy muy bien y muy tranquila", decía Gabriela Guillén ante los medios. La esteticista aparecía en el acto radiante con un look brillante pero eludía dar detalles. Eso sí, hacía una advertencia cuando le preguntaban por el nombre de su bebé: "¿Cómo se llama a mi hijo? Os vais a quedar con la duda porque por mi boca no va a salir". Ella no quería dar detalles pero Almudena del Pozo sí nos contaba algo del niño y es que su nombre de pila es compuesto.

Gabriela no respondía cuando le preguntaban si Bertín quiere conocer al niño, tampoco de si firmaron juntos el comunicado y reiteraba que su único objetivo era pasar un buen rato: "¿Tú vienes a pasártelo bien? Sí ¿Verdad? Yo también".

En el plató de 'Así es la vida', Raquel Arias comentaba que decidió invitar a Gabriela pero que evitó decir que iba a ser su acompañante hasta el último momento por evitar el revuelo mediático. Así, negaba que su amiga decidiera ir en el último momento cuando se supo que Bertín Osborne no iba a intervenir en el acto.