Varapalo judicial a Ana Obregón: "No tiene derecho de propiedad"

Ana Obreg贸n ha desatado de nuevo la pol茅mica con los comentarios que realiz贸 en Telecinco acerca de su nieta. Y es que defendi贸 que ella no hab铆a comprado un beb茅, sino que lo "hab铆a heredado".

Tras esas palabras, muchas han sido las reacciones que han suscitado sus afirmaciones, aunque tal vez la m谩s seria es la que ha lanzado un juez, quien da un duro varapalo a la presentadora y actriz.

Las palabras de Ana Obreg贸n

Ana Obreg贸n particip贸 en el programa De Viernes, donde cont贸 que su hijo, Aless Lequio, dej贸 por escrito su deseo de ser padre y que ella se ha limitado a cumplir sus 煤ltimas voluntades.

"Aless dijo: 'Si algo me sucede, quiero dejar algo de m铆 en este mundo. Quiero que usen las muestras que tengo en el laboratorio de Nueva York', describi贸 Ana Obreg贸n durante el programa.

"Dijo: 'Si fallezco, doy permiso a mis padres para que utilicen mi esperma y as铆 pueda haber un hijo o hija m铆o en la tierra'", cont贸 la presentadora y actriz.

Seg煤n ella, esas voluntades estaban registradas por escrito y "ante notario", por lo que ella simplemente se ha limitado a cumplir los deseos de su hijo. "Est谩 puesto ante notario, es decir, he heredado ese beb茅, no lo he comprado. Es m铆o", defendi贸.

Ana Obreg贸n, en las primeras fotos que se hizo con su nieta. / L-EMV

Al mismo tiempo, Ana Obreg贸n argument贸: "Es como cuando heredas una casa despu茅s de que tu padre fallece".

Ante esto, el juez Joaquim Bosch le ha dado un tremendo varapalo a Ana Obreg贸n. Y es que el magistrado, portavoz territorial tambi茅n de Juezas y Jueces para la Democracia, se ha referido a las palabras de la actriz y le ha recordado algo crucial: "Las cosas s铆 pueden ser heredadas", pero "las personas no se heredan, porque hay derecho de propiedad sobre ellas", le ha espetado a la presentadora.

"No se puede tratar a los seres humanos como si fueran cosas", ha apostillado el juez, cuyos comentarios acumulan cientos de miles de comentarios y es ampliamente seguido en redes sociales.