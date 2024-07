Victoria Federica la vuelve a 'liar' tras declararse la "legítima heredera" en un anuncio

Victora Federica no deja a un lado la polémica. La sobrina de Felipe VI está disfrutando del verano entre Ibiza, Formentera y Marbella tal como comparte en su perfil de Instagram. Mientras aprovecha la época estival, ha visto la luz una nueva campaña publicitaria que protagoniza. Se trata de un spot para promocionar el estreno de la segunda temporada de 'La casa del Dragón' en la plataforma Max que no ha tardado en hacerse viral.

El anuncio ha desatado las críticas contra la influencer no solo por su talento para la interpretación -para algunos usuarios del mundo 2.0 inexistente- sino también por declararse la "legítima heredera". Una frase que lógicamente se refiere al argumento de la serie -una precuela de la exitosa 'Juego de tronos', basada también en la saga literaria 'Canción de hielo y fuego' de George R.R. Martin- pero que ha servido para que muchos se pregunten si no es un dardo de la hija de la infanta Elena a la Familia Real.

"Si eres tan fan de La Casa del Dragón como @vicmabor y te ves los episodios de madrugada según salen; seas #TeamGreen o #TeamBlack, necesitarás un Starbucks para seguir en la batalla" es el mensaje con el que la plataforma de streaming Max ha lanzado la campaña publicitaria del estreno de la segunda temporada de 'La casa del Dragón' en colaboración con Starbucks.

En el spot, Victoria Federica, con gafas de sol y el pelo recogido, aparece frente a la puerta de una de las cafeterías de la popular cadena a las 8:00 horas de la mañana. Con una sonrisa tímida pide a la camarera "un Cold Brew grande" (un café helado). A continuación pregunta a la chica, "¿tú también viste el capítulo, no? Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño", haciendo referencia a la serie.

"¿Team Black o Team Green?", le pregunta a su vez la camarera haciendo un guiño al bando negro y al bando verde que protagoniza 'La casa del Dragón'. Y mientras la nieta del Rey Juan Carlos se pone una gorra en la que se puede leer claramente "la legítima heredera" -por la disputa por el trono en la serie- responde: "Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga, habrá señales". "Porque al final, en todas partes cuecen habas, ¿no?" añade mirando a cámara con soltura.

Un debut en el mundo de la interpretación rodeado por la polémica por su parentesco con el Rey Felipe VI, pero que sin duda ha sido una jugada maestra por parte de los creativos publicitarios de la campaña, que está dando mucho que hablar.