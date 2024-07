La respuesta de Omar Monte a Chábeli Iglesias tras no saber lo que es un kebab: "Me parece muy fuerte que en el siglo XXI haya gente que no lo conozca"

El kebab se ha convertido en una alterativa de comida rápida a la que muchas personas recurren cada fin de semana para despegarse de los fuegos de la cocina y llenar su estómago con un manjar muy típico en la gastronomía de otros países. Los locales especializados en este plato de la comida turca se han ido expandiendo poco a poco por nuestro país y cada vez son menos los municipios de España que no cuentan con un establecimiento de estas características.

Aunque el kebab sea una de las comidas más demandas a domicilio y casi todo el mundo la conozca o la hayan probado al menos una vez en su vida, todavía existen personas que la desconocen. Hace unas semanas, Televisión Española estrenó un docu-reality de reformas de vivienda titulado 'Los Iglesias. Her-manos a la obra' que tiene como protagonistas a Chábeli y Julio José Iglesias.

"¿Cómo es un kebab?"

Este pasado martes en ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’, Chábeli y Julio Iglesias Jr. reformaron la nueva vivienda del cantante madrileño Omar Montes. La obra incluía la construcción de varias habitaciones, un vestidor muy especial y un proyecto de iluminación para la parcela y la piscina, que deben satisfacer a toda la familia.

Omar Montes, uno de los cantantes de moda del panorama nacional, acaba de comprar una vivienda en una exclusiva urbanización de Madrid. La reforma, que debe de estar acabada en unas semanas, destaca la instalación de un enorme vestido para las cerca de 1.000 zapatillas que tiene el cantante. Durante una conversación distendida en la nueva casa del cantante, Montes reveló su sitio favorito para comer. Se trata del kebab situado en Pan Bendito, algo que despertó la curiosidad de Chábeli.

"A ti te hace falta un kebab, que estás muy delgada", le decía al cantante a la hija mayor de Julio Iglesias entre risas. "¿Cómo es un kebab?", preguntaba con incredulidad Chábeli. "Me parece muy fuerte que en el siglo XXI haya gente que no lo conozca", confesó Montes.

Tras el desconocimiento de Chábeli, el madrileño describió cómo es la comida: "Pan de pita árabe al que se le mete carne, lechuga, tomate...". Julio le dijo que él quería uno sin carne, algo que despertó la gracia de Omar. "Un kebab sin carne es como un jardín sin flores", le contestó. "¿Se le puede poner pescado al kebab?", preguntó Julio, que es vegetariano, pero come pescado. "No, hombre, no", se escandalizaba Omar. "El pescado no pega", se quejó.