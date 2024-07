Marta Riesco, detenida por la Policía en la celebración de la Roja: "Está complicada la cosa"

La vuelta de Marta Riesco de nuevo a las calles como reportera ha supuesto un terremoto en el mundo del corazón. Un año estuvo alejada de los micros tras su polémica salida de Mediaset y la ruptura con Antonio David Flores. Por suerte, esos tiempos oscuros quedan atrás y ya podemos volver a disfrutar del desparpajo y poca vergüenza de la reportera, a veces de más, y que ahora están explotando en 'Ni que fuéramos'.

Y es que Marta Riesco le tocó cubrir la vuelta de los héroes de la Selección Española a su regreso de Alemania con la Eurocopa bajo el brazo, que ofrecieron a Madrid con una multitudinaria rúa. Pues allá que fue la reportera, a ver si 'cazaba' algo. Y lo que cazó casi le cuesta un disgusto.

La periodista arrancaba la jornada de fiesta desplazándose hasta el Aeropuerto de Madrid Barajas para cubrir la llegada de los jugadores a la capital. Y de allí, seguía todo el recorrido de los campeones siguiendo su autobús. Su intención era cazar alguna declaración, ya sea de uno de los protagonistas o incluso algún aficionado.

Le tuvieron que parar los pies

La reportera llegó hasta el hotel de concentración de los jugadores, donde esperaban al autobús para empezar el recorrido, y allí empezó el show. La periodista de Quickie se saltó el protocolo de seguridad y entró hasta casi las mismas puertas del autobús, y no siendo la más discreta precisamente. Marta se plantó delante de cinco policías con una enorme bandera de España, que esperaba que le firmasen los jugadores.

Como no podía ser de otra forma, los policías tuvieron que detener su firme avance y pedirle que no se saltara el cordón de seguridad. Una imagen surrealista, que por suerte terminó en anécdota. "Madre mía Marta. La tiran para atrás", reaccionaba María Patiño desde el plató. "No nos dejan acercarnos más, está complicada la cosa", comentaba la periodista mientras se alejaba de la zona escoltada por los cuerpos de seguridad.