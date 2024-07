Nueva e inesperada ruptura sentimental de famosos: ¿Qué está pasando?

El streamer y youtuber 'IlloJuan' y la presentadora y actriz Masi han roto su relación después de 7 años juntos. Lo han hecho público mediante un vídeo que ha subido él a su canal de YouTube. "Hacer esto es durísimo y surrealista, pero por desgracia tenemos que ser fuertes y tras tener un tiempo de gestión personal, tratarlo por aquí. Un directo nos parecía demasiado hardcore y un post en alguna red social es demasiado frío después de tanto tiempo", comentaban en el texto adjuntado al vídeo.

La publicación consiguió 2,3 millones de reproducciones en solo 24 horas y el eco mediático generado en la red social "X" puso el debate de su ruptura en trending topic. La pareja, que acumulaba siete años de relación sentimental, se había convertido en una de las más queridas entre los usuarios de la plataforma Twitch.

Ambos malagueños se conocieron en la ciudad andaluza, donde disfrutaron de los primeros años de su relación juntos, cuando no eran tan famosos en las redes sociales. Sin embargo, el aumento de la popularidad de ambos hizo que Masi tuviera que desplazarse a Madrid para avanzar en el mundo profesional, y esto ha podido ser uno de los motivos de la ruptura.

María Isabel, conocida como Masi, es influencer, streamer, cantante, presentadora y actriz. La joven malagueña comenzó a hacerse famosa cuando empezó a aparecer en los videos de "IlloJuan". Masi nació en 1994 y estudió Comunicación Audiovisual. Su gran pasión siempre ha sido el mundo de la interpretación y ha trabajado varios años como dobladora de películas y series.

Juan Alberto García, conocido como "IlloJuan", nació en Fuengirola el mismo año que Masi. Estudió Derecho y, al terminar, el máster de Derecho Penal en Madrid. En sus inicios, compaginaba su contenido en redes sociales con su trabajo de prácticas en la prisión de Alhaurín de la Torre. Aunque su primer canal, abierto en 2008, se llamaba "ElTitoJuan", su perfil más importante ha sido "LMDShow". En ese canal, "IlloJuan" compartía conversaciones de tono irónico con sus amigos y realizaba vídeos de humor prácticamente a diario.

La pareja agradecía el cariño recibido por sus seguidores: "Gracias por el cariño, el respeto y la empatía que espero que recibamos los dos. Hemos intentado hacer esto de la manera más adulta y madura posible, teniendo en cuenta lo duro que es para nosotros a nivel personal. Siento la desaparición y el haber tenido que disimular por el bien de ambos durante un tiempo. Nos vemos en unos días, cuidaos".

El streamer malagueño añadía: "La vida nos lleva por sitios muy distintos y nosotros creíamos cuando empezamos que en algún momento esos sitios se cruzarían, pero no tiene pinta de que se vayan a cruzar. Y no pasa nada, no es nada malo, pero la vida a veces no es justa"