Bosco cuenta la verdad de su noche con Sofía Suescun en 'Supervivientes' tras su accidente: "Sí que hubo beso"

Bosco Martínez-Bordiú ya está de vuelta en España. Después de convertirse en el último expulsado de 'Supervivientes: All Stars', el sobrino de Pocholo ha regresado para enfrentarse a todos los frentes abiertos que dejó durante su paso por el concurso.

Sus últimas semanas en Honduras estuvieron marcadas por su relación son Sofía Suescun. Unas imágenes difundidas por el programa encendieron las alarmas sobre una posible infidelidad de la influencer con Bosco. Por eso, su llegada al plató era una de las más esperadas.

Sandra Barneda trató de aclarar lo que había ocurrido con Sofía en 'Supervivientes: All Stars' a lo que el concursante respondió con ciertas evasivas. "Yo no recuerdo nada. Intento acordarme, pero creo que fue después de mi accidente. No he visto nada raro en el vídeo, porque realmente no ha pasado nada entre Sofía y yo”.

Según explicó, su cercanía se debía a que compartían esterilla para dormir y a veces conversaban hasta altas horas de la madrugada. Además, confesó que Sofía le ayudaba dándole masajes cuando las molestias de sus costillas le impedían dormir.

"No pasó nada más, estábamos hablando y ya está. Lo afirmo con total sinceridad”, aseguró. Aunque sí que admitió que entre ellos hubo algún que otro beso. "Sí que hubo beso, pero en la mejilla", le explicó a Kiko Jiménez. Por su parte, Abraham García aseguró que dar un beso en la mejilla era una práctica común para despedirse cada noche.