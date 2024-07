María José Suárez, indiferente ante las fotografías de Escassi con Hiba Abouk

Después de asegurar ayer que no le importaban las imágenes de Álvaro Muñoz Escassi con Hiba Abouk que iban a salir este miércoles en la revista Semana porque ya ha pasado página de su relación con el jinete, María José Suárez ha reaparecido este miércoles.

Rotunda, nos aseguraba con una sonrisa en su rostros que "no tengo nada que contar, ya sabéis que todo lo que tuve que decir lo dije en una entrevista, estoy muy contenta y satisfecha" y desvelaba que "no he comprado todavía la revista".

Sin embargo, se ponía algo nerviosa a la hora de hablar de su expareja y pretendía entrar en su coche por el asiento del copiloto: "¿Dónde voy por aquí? Como si me fueran a llevar a mí".

La modelo se dejaba ver saliendo de una tienda de decoración dispuesta a reformar su casa tras la ruptura con el jinete: "Sí, si, casa nueva completamente", aunque nos comentaba que la reforma la lleva haciendo desde hace seis meses, pero bromea con que se podía tratar de una premonición: "Bueno, hace seis meses que la están haciendo no sé si sería premonitorio o no, pero estoy contenta con la reforma".