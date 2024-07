Un nuevo audio de Mari Ángeles, la supuesta amante del novio de Anabel Pantoja, mientras buscaban el bebé

Menudo salseazo el que hay montado en el plató de 'Ni que fuéramos shhh', aunque a Belén Esteban le haga cero gracia. Tenemos que decir que la exclusiva de las declaraciones de la supuesta amante de David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, nos tiene enganchadísimas a la tv y normal porque el jaleo que tiene montado el cordobés... Le va a repetir más que el salmorejo ahora que hemos puesto cara a Mari Ángeles, la chica con la que estuvo a la vez que con Anabel. Ahora, el programa ha enseñado un nuevo audio y telita.

El audio de Mari Ángeles que retrata a David Rodríguez

Desde un primer momento esta chica no quiso tener malas palabras ni para David ni para Anabel, pero en los audios que tiene el programa, se ve cómo 'Manyes' lo pasó mal, ya que David quedaba con ella para tener relaciones sexuales supuestamente mientras buscaba el bebé con la sobrina de la Pantoja. Y esto, señoras, es muy fuerte. ¿Le ha perdonado todo esto Anabel?

En el audio que Mari Ángeles le manda a alguien cercano a ella, se escucha: "Hombre, gordi, sinceramente es que me parece muy fuerte que encima la otra tenga el co*** de decir que en octubre fue la primera vez que intentaron ser padres cuando en octubre estaba quedando conmigo aquí en la feria del pueblo". OMG... "Es que me parece surrealista vamos. Vienes, fo**** conmigo pero luego resulta que estás intentando tener un hijo con tu... Con lo que sea".

La historia de Mari Ángeles y David Rodríguez

La última quedada entre María Ángeles y David Rodríguez tuvo lugar en el pantano La Breña (Córdoba), el 6 de octubre de 2023, pero las pruebas indican que el inicio de su relación se remonta a 2021 y así lo contó ella misma en directo: "Él me dijo al principio que no iba a tener nada con Anabel".

La chica de 25 años no quiso entrar en el tema del pantano y esa quedada que tuvieron allí, pero contó que esa noche sí hubo una conversación entre ella y David "que se fue de las manos". Vamos, que acabó como te puedes imaginar. María Ángeles también aseguró que: "Yo no quiero hacer daño a nadie".