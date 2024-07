Se desvela el nuevo trabajo de Alejandra Rubio tras dejar 'Así es la vida'

Alejandra Rubio ha sido claramente una de las personas del mundo televisivo en España que más ha sufrido este mes de julio. A pesar de que su embarazo continúa a la perfección, la hija de Terelu Campos, al igual que su tía Carmen Borrego, sufrió una durísima noticia después de que Telecinco pusiese punto final a las emisiones de 'Así es la vida'.

"Gracias por este año, he aprendido demasiado con vosotros", se podía leer en una publicación de Alejandra Rubio agradeciendo el año que ha pasado como colaboradora en el popular programa de Mediaset. El siguiente objetivo de la hija de Terelu es encontrar un nuevo trabajo para afrontar con más garantías económicas el nacimiento de su hijo. Todo indica que Rubio quiere alejarse por un tiempo de la televisión y probar suerte en otros sectores como las redes sociales.

Alejandra Rubio ha utilizado su visita al pódcast 'La Casa de mi vecina' presentado por Nagore Robles y Germán González para desvelar sus intenciones en un futuro muy próximo. "Voy a ver si camino más hacia las redes y menos al corazón y a la televisión", ha afirmado la hija de Terelu que quiere desenchufarse por completo de la prensa rosa. Echando un simple vistazo a su perfil de Instagram, Rubio cuenta con más de 320.000 seguidores, pero para poder vivir de las redes sociales no hay que tener únicamente seguidores sino también crear contenido interesante que los mantenga realmente enganchados.

"Me tengo que poner las pilar para ser una buena influencer, actualmente soy una influmierder", ha afirmado Alejandra Rubio, que no es tan activa en redes sociales como el resto de creadores de contenido que viven por y para el sector. Aún sin dedicarse a ello, la joven ha conseguido que cada foto se convierta en noticia, aunque la publicación no sea de gran interés.

Para intentar otorgar a sus seguidores algo más de contenido sobre su vida privada, hace menos de una semana, Alejandra Rubio decidió compartir seis fotos de cómo había pasado el mes de julio junto a Carlo Constanzia. Se puede ver cómo la joven presume de su tripa de embarazada, de un viaje con su pareja y también de los preciosos lugares que ha estado visitando.

En su intento de forjar una nueva trayectoria profesional, Alejandra Rubio quiere seguir los pasos de otros famosos para no perjudicar la propia vida de su bebé. "Voy a intentar proteger a mi hijo o hija de todo", sentenció en el pódcast. Por lo tanto, el pequeño no saldrá en las publicaciones de Instagram ni estará cerca de las cámaras para proteger en todo momento su privacidad.