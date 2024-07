Terelu Campos admite sus problemas económicos: "Hago malabarismos para sobrevivir"

El mundo del corazón en España es inestable. Son múltiples los casos de personajes que se han hecho famosos dando saltos por las tertulias con más audiencia de la televisión española, pero con el paso del tiempo han perdido todo el dinero y han acabado en la ruina.

A esta larga lista de famosos con problemas económicos parece haberse unido Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos sufrió hace unos meses una supuesta estafa de 50.000 euros por parte de una expareja tal como reveló Espejo Público. La colaboradora televisiva había invertido ese dinero en un negocio, pero las cosas no salieron bien desde el principio por lo que su bolsillo se vio claramente afectado.

Para intentar aclarar toda su vida personal, Terelu Campos ha decidido conceder una larga entrevista a la revista Lecturas, donde incluso ha sido la portada. La presentadora ha querido hablar también del embarazo de su hija Alejandra Rubio, que también se encuentra en plena búsqueda de un nuevo trabajo.

Terelu Campos ha querido dejar claro que la información publicada acerca de la supuesta estafa de 50.000 euros por parte de un exnovio es completamente falsa porque "en muy pocas ocasiones" ha tenido esa cantidad de dinero en el banco. "Hay alguien que me debe una cantidad de dinero, que no sobrepasa por mucho los diez mil euros", ha confimado al citado medio.

Una de las críticas que ha recibido siempre Terelu Campos ha sido su excesivo gasto en lujos como chófer o el servicio en casa. Sin embargo, la presentadora ha desvelado que solamente tiene una persona de servicio siendo éste el único lujo que se puede permitir. "Me da miedo sentirme desvalida, sola y que sufra algún problema de salud", ha confesado la colaboradora televisiva.

Después, la hija de María Teresa Campos quiso confirmar que en ningún momento ha estado arruinada, pero el dinero que tiene solamente le llega para vivir. "Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de 'Sálvame' con una mano delante y otra detrás por lo que hago malabarismos para sobrevivir".

Por último, Terelu Campos quiso hablar también de su hija Alejandra Rubio a la que considera una mujer completamente independiente que nunca le ha pedido un euro ni para pagar el alquiler. "Mi hija toma sus decisiones, lleva años viviendo de lo que gana. No me ha pedido un duro para un alquiler en la puñetera vida, pero aunque lo hubiera pedido... no habría pasado nada. Es más, cuando he tenido algún problema, mi hija me ha dicho: 'Mamá, si necesitas algo, dime'", han sido las palabras de Terelu, que será abuela en los próximos meses.