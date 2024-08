El príncipe Guillermo rompió con Kate Middleton por teléfono meses antes de su boda

Sale a la luz en Reino Unido, una de las biografías más esperadas y que más interés despiertan entre el público, la de Kate Middleton. El periodista Robert Jobson publica 'Catherine, the Princess of Wales, the Biography', un libro que revela detalles de la relación sentimental entre Kate y el principe Guillermo que hasta el momento se desconocían.

La ruptura

El libro que cuenta con más de 300 páginas, revela como unos cuatro años antes de su boda, el hijo de Diana de Gales y Carlos III puso fin a su relación con la que era entonces su novia, Kate Middleton. La ruptura entre ambos se produjo en el año 2007 y fue por teléfono. En aquel momento, el heredero al trono de la corona británica no tenían muy claro si quería continuar su relación con Middleton. Al parecer, según desvela la biografía de Jobson, no era la primera vez que el príncipe Guillermo dejaba la relación con Kate, ya que el hijo del Diana había roto con su novia en varias ocasiones desde que empezaron a salir.

En palabras del autor del biografía, esta ruptura "fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono por el heredero de la corona. Se sintió como si esta fuera la definitiva", ha señalado Jobson.

La reconciliación

Tras esta ruptura, aparentemente definitiva, estuvieron varios meses haciendo vidas separadas, pero llegó el día en el que coincidieron en una fiesta de disfraces que organizó un amigo en común. Fue en ese momento cuando se volvieron a encontrar. Según cuenta Jobson en la biografía de la princesa de Gales, los dos sabían que se reecontrarian. Para la ocasión Kate Middleton se disfrazó de enfermera y el hijo de Carlos III optó por ir vestido de policía.

Cuando se vieron empezaron a "conversar profundamente, antes de ir a la pista de baile, donde terminaron besándose", ha matizado Jobson. Este beso no pasó desapercibido por su grupo de amigos, que bromearon con la pareja sobre que "deberían coger una habitación" y fue en ese momento "cuando se fueron juntos", revela el biógrafo.

Recuperación de un cáncer

Cabe recordar que la princesa de Gales se recupera de un cáncer que le diagnosticaron el pasado mes de marzo. Kate Middleton está sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia preventiva. “Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, ha confirmado Kate. Además, ha asegurado que William es una gran fuente de “consuelo y tranquilidad”.