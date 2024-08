Rocío Flores desvela su nuevo amor: "Me da la vida"

Rocío Flores no logra escapar de los focos mediáticos desde que nació. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no quiere seguir los mediáticos pasos familiares, pero continúa siendo tendencia en muchos aspectos. Su paso por Supervivientes en 2020 fue su verdadero salto a la fama, aunque los problemas en el seno de su familia y los conflictos vividos en los últimos tiempos le han vuelto a colocar en la escena nacional.

La joven también está sufriendo un ataque nada habitual en redes sociales. Por cada publicación que hace en su popular cuenta de Instagram pierde un gran cupo de seguidores, que, además, se lo restriegan en comentarios. Rocío Flores, que está trabajando como influencer y en una empresa de cosméticos, solamente ha publicado las vacaciones junto a su pareja Manuel Bedmar, con quien lleva casi una década de relación. Ambos han disfrutado en las últimas semanas de un precioso viaje a Bali en Indonesia.

La familia Bedmar-Flores se ha ampliado hace poco con la incorporación de un bebé. Se trata de Roma, un cachorro que la pareja adoptó hace dos meses tras una dura pérdida de su anterior perro. "Siempre he sido una persona que ha tenido animales, hace unos años por desgracia se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera, obviamente es irremplazable, pero me siento super feliz de haber decidido traer a casa a Roma, me ha cambiado la vida, es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a que nivel, estoy en una nube ahora mismo, me siento super feliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobri perruna", escribió Rocío Flores en Instagram mientras abrazaba a su perra.

El nombre de Roma fue elegido después de que la pareja viajase a la capital italiana durante sus penúltimas vacaciones haciendo por fin un parón a sus compromisos laborales. El cachorro ha acompañado también a Rocío Flores en alguno de sus viajes a la playa y ha demostrado públicamente su amor. "Me da la vida", escribió en un reel de Instagram tras ser recibida con mucho cariño por la perra cuando volvía a ver a la pareja tras unos días fuera de casa.