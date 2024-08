Carmen Borrego se harta y estalla ante la prensa: "No paráis de inventar"

Carmen Borrego ha abordado de nuevo los rumores sobre una posible reconciliación con su hijo, José María Almoguera. Su relación sigue en el punto de mira, ya que desde hace casi un año no tienen ningún tipo de relación y han atravesado diferentes dificultades familiares sin ayuda el uno del otro.

Ante este supuesto entendimiento entre ambos, la colaboradora ha contestado tajante: "No paráis de inventar". La hija de María Teresa Campos echa la culpa a la prensa y desmiente de manera contundente cualquier acercamiento con su hijo, afirmando: "No paráis de inventar". La colaboradora asegura que los mensajes lanzados en los medios no reflejan una intención de reconciliación y añade que "os inventáis muchas cosas".

En cuanto al homenaje reciente en el que se ha propuesto dedicar una calle en honor a su madre, Carmen ha expresado su entusiasmo y gratitud. "Maravilloso todo", comenta sobre el reconocimiento, destacando su satisfacción con el tributo a la eterna presentadora de televisión.

Una vez más, Borrego se ha mostrado firme en aclarar los malentendidos en torno a su relación con José María Almoguera, mientras recupera la felicidad con otros asuntos, como los diferentes homenajes que están previstos a María Teresa Campos.