Nacho Palau aclara su relación con Ricky Martin: "Es muy caliente y un bombón"

Nacho Palau ha concedido una de sus entrevistas más personales y lo ha hecho en '¡De viernes!'. El ex de Miguel Bosé se ha pronunciado sobre la última polémica en la que se ha visto envuelto, su amistad con el famoso cantante Ricky Martin.

Pese a que son amigos desde hace muchísimos años, el pasado mes de julio hubo algo que llamó la atención. Nacho Palau viajó 900 kilómetros hasta La Coruña para ver de cerca el espectáculo de su amigo, pero eso no es todo, 'Socialité' sacaba a la luz el tierno mensaje que el cantante le mandaba al ex superviviente: "Te prometo que esta noche dejo mi alma en este escenario por ti", algo que hizo correr los rumores sobre un posible romance.

Ahora, Nacho Palau se ha sincerado en '¡De viernes!' y contado detalladamente qué es lo que le une con el artista: ''Le conozco desde hace muchos años, es un bombón. Nos tenemos cariño mutuo'', y sorprende al revelar que Ricky Martin ''es caliente'' en las distancias cortas.

''Físicamente me gusta mucho, es un tío puertorriqueño, la forma de hablar, es muy meloso. Es muy generoso y está muy pendiente ¿a quién no le gusta Ricky Martin?'', pregunta entre risas el ex de Miguel Bosé.

Además, revela que el último encuentro que tuvo con él fue durante su concierto en Galicia: ''Fui a verlo yo, hacía tiempo que no le veía, hacía bastante tiempo y fue muy cariñoso''.

Por otro lado define cómo es su relación con el cantante: ''Es un tiarrón, es un pedazo de tío. Seguramente si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo'', aún con todo esto, Palau niega que esté de una manera romántica con el cantante: ''No me metería ahora en camisa de once varas con otro cantante, no''.

Por último, afirma que ''es posible'' que a Miguel Bosé le haya podido molestar su amistad con Ricky Martin, pero confiesa que ''no tiene ni idea'' de cómo lo lleva.