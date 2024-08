Salen a la luz nuevos detalles sobre la separación de Laura Escanes y Risto Mejide: 'Era todavía una niña, no tuve tiempo de sentir el mundo a mi alrededor'

A pesar de que haya pasado el tiempo desde la mediática ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide, aun a día de hoy siguen saliendo detalles relevantes sobre los motivos del divorcio. La pareja se convirtió durante sus siete años de relación en una de las más criticadas de las redes sociales debido, sobre todo, a la diferencia de edad entre ambos. Y es que cuando la pareja empezó, Escanes tenía 19 años y Risto, 41.

Fueron 21 años de diferencia que, a pesar de no afectar de manera evidente durante el matrimonio (fruto del que nació la pequeña Roma), sí que terminaron haciendo mella en la influencer, que en más de una ocasión y con los años pasados se ha pronunciado acerca del asunto.

En esta ocasión, cuando parecía que Laura no podía dar más detalles, acaba de ofrecer a sus seguidores nuevos detalles de especial relevancia sobre cómo sintió el divorcio. Ha sido con motivo de su viaje a Munich para acudir al concierto de Adele, una artista que al parecer ha conformado la banda sonora de su vida. "Cómo no voy a llorar si literalmente Adele ha formado parte de mi historia y mi vida, perfectamente esta es la banda sonora de mi vida".

La influencer contabiliza al menos cuatro canciones que han definido algunos de los momentos más importantes de su vida: "Con mi primer novio, me tatué la canción de ONE AND ONLY... años más tarde me casé y el baile de la boda era MAKE YOU FEEL MY LOVE, cuando me divorcié EASY ON ME era lo que definía perfectamente cómo me sentía, y no dejé de llorar escuchando MY LITTLE LOVE pensando en Roma y en cómo le afectaría. Ahora I DRINK WINE sería una buena definición de esos aprendizajes el concierto del miércoles va a ser cuanto menos intenso".

Si ponemos atención en la letra que dice marcar su divorcio, las alarmas estallan en torno a cómo se sentía Laura durante la relación: "Ten paciencia conmigo, cariño / Yo era todavía una niña / No tuve la oportunidad de Sentir el mundo a mi alrededor / No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer / Así que ten paciencia conmigo / No hay espacio para que nada cambie / Cuando ambos estamos tan profundamente atrapados en nuestros caminos / No puedes negar lo mucho que lo he intentado / He cambiado quien era para poneros a los dos primero