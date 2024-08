Se confirma el ‘affaire’ de Adara Molinero con este conocido tronista de ‘MyHyV’

Adara Molinero ha vuelto al foco mediático debido a una razón un tanto inesperada. Y es que, a pesar de que tuvo lugar hace un tiempo, acaba de desvelarse el romance que tuvo lugar entre ella y un conocido tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Y es que, el mismo Víctor Enguidanos, quien protagonizó una de las primeras ediciones del formato, ha decidido hablar sobre lo sucedido.

Durante su reciente participación en ‘Socialité Club’, el programa de Divinity, Enguidanos Afirmó lo siguiente sobre su relación con Adara: “La conocí antes de que ella saliera en ‘Gran Hermano’. Quedamos un día y fuimos al cine... Nos dimos un poquito y cada uno por su lado. Eso fue hace muchos años”. Así, confirmaba que hace un tiempo tuvieron un breve romance y que después decidieron tomar caminos separados.

“Lo que recuerdo de ella es que no es una chica que haya cambiado por estar en la tele. La conozco de una cita y poco más. Para mí, era demasiado espontánea y, seguramente, yo a ella tampoco le gustaría porque no volvimos a quedar”, afirmaba el antiguo tronista. A pesar de la separación, parece que Víctor no tiene más que buenas palabras para Molinero, por lo que se deduce que continúan llevándose bien.

Finalmente, concluyó su intervención hablando sobre su pasado en televisión, así como su vida actual: “He hecho de todo desde entonces. Mi perfil está dedicado a enseñar los mejores destinos de viaje con mis amigos y mi pareja”. El reciente paso de Víctor Enguidanos por ‘Socialité Club’ fue un momento algo nostálgico, que reveló secretos de una época pasada, en la que aún se movía frecuentemente por los platós.