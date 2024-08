Cristian Ventura desvela la dura realidad de los camareros: "Es una explotación"

Cristian Ventura es uno de los personajes del momento en toda España. El camarero más viral de Instagram ha fraguado su popularidad haciendo su trabajo: servir mesas. El andaluz ha ganado fama a velocidad de crucero con sus largos caminos por la ciudad subido a caballo, montado en un coche o incluso ha escalado el Peñón de Gibraltar para servirle a un cliente su copa. Además de su estilo particular, siempre educado con su ya famoso "con permiso, buenas tardes", ha vuelto a poner las canciones de Julio Iglesias y Nino Bravo de moda.

Pero la trayectoria profesional de Cristian Ventura no siempre ha estado cerca de las cámaras ni ha colaborado ya con multitud de marcas, la última La Vuelta a España. El camarero andaluz, que incluso está formando a otros jóvenes en hostelería como @Antonioelmetre, ha hablado sobre su pasado y también las dificultades que vive el sector de la restauración.

Y es que Ventura ha seguido el discurso de otra popular cuenta en redes sociales como Soy Camarero, que denuncia casi a diario los abusos de propietarios de restaurantes y bares a la hora de contratar personal. "El sueldo de los camareros no es justo. Te voy a asegurar cuatro horas y trabajas diez u once, que yo lo he vivido. Tienes turno partido, te vas una hora a casa y te vuelves otra vez a trabajar. Eso es una explotación", ha explicado el andaluz en el podcast de Beduck.

Ventura incluso ha confirmado que se mudó desde su Sevilla natal a Mallorca porque las condiciones laborales en la isla son muchos mejores ya que "pagan las horas extra y tienes tu nómina completa". "Tendría que haber más control, más inspecciones", analiza.

El camarero más viral de España está actualmente compaginando su espectacular trabajo en redes sociales y sirviendo mesas en Dos Hermanas. "Le echo algunas horas, algunos días, pero sigo yendo y trabajando porque me gusta. No trabajo todos los días, pero voy tres o cuatro días por semana", concluye.

Por último, Ventura desveló lo que mucha gente desconoce de las propinas. "Te la dan y la metes en un bote para todo el mundo y luego lo respondes. Lo máximo que he ganado en un mes con propinas son 960 euros".