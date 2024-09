Lola Mencía denuncia acoso en redes sociales tras su polémica en Ordesa: "Solo recibo odio"

Lola Mencía (@martadelola) se ha convertido por desgracia en una de las tristes protagonistas de los últimos días en el Pirineo. La exconcursante de Supervivientes All Stars publicó un vídeo en su cuenta de Instagram haciendo una ruta por el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido en el que mostraba cómo se había bañado en la Cola de Caballo y había dejado los perros sueltos.

Los vecinos de la zona criticaron con dureza la triste actitud de la influencer en una de las zonas más preciadas del norte de Aragón. Además, la Guardia Civil decidió denunciar a Lola Mencía por incumplir las normas dentro de un Parque Nacional. Días después del huracán en redes sociales, la creadora de contenido ha decidido romper su silencio en Socialité para justificar su actitud que ha dado la vuelta a España.

"Al entrar sí que vimos el cartel con las normas donde decía que no te podías bañar, arrancar flores o ir con los perros sueltos. Nosotros llevamos a los perros atados en todo momento de la ruta para llegar a la Cola de Caballo. Hay una pradera gigante y yo entiendo que la norma de los perritos de ir atados hay que cumplirla cuando hay masificación porque sino es un caos. Decidimos apartarnos del camino principal y como no había gente ni ganado decidimos soltarles y que disfrutas en cinco minutos", confiesa a Telecinco.

En el reel publicado por la exconcursante de Supervivientes All Stars se veía claramente como Lola Mencía, su novio y otro acompañante se habían bañado en las aguas de la Cola de Caballo. Ella desmiente ante los micrófonos que eso haya sucedido. "No tenemos donde refugiarnos, vamos a disfrutar de la lluvia y se me ha criticado por eso. Hay gente que me ha dicho que por imprudencias como esa va a tener que venir a rescatarme el helicóptero. U otra persona me dijo que si fuera el equipo de rescate y te veo riendo no te tiro la cuerda. No me he bañado en la cascada, estamos empapados por la tormenta y salimos con agua hasta los tobillos porque el agua creció no porque nosotros nos metiésemos", afirmó.

Por otro lado, la influencer confesó que ha sufrido acoso en redes sociales desde la publicación de su vídeo acerca de la ruta dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. "Habíamos intentado estar en la región haciendo un turismo bonito y disfrutando de todo. También ayudamos dejando dinero en el pueblo. La gente se lo tomó como un mensaje de prepotencia y me dijeron que no querían mi dinero ni me querían allí. No puedo entrar ni en Instagram porque solamente tengo notificaciones con insultos de 'vete de aquí', 'estás destrozando la delincuencia'. No puedo denunciarlas porque no me amenazan ni tienen mis datos", reclama sobre la poca protección de la justicia.

Por último, Lola Mencía cargó contra la Guardia Civil por difundir su vídeo en redes sociales a la que acusó de mezclar las cosas para señalarla por su mala praxis. Cabe recordar que la influencer fue denunciada por el Seprona y ya ha admitido que volvería a repetir su actuación "una y mil veces".