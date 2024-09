Marta Peñate narra el desagradable desencuentro sufrido mientras conducía: "Les debería estar prohibido salir de casa"

Marta Peñate se ha llevado un auténtico disgusto al salir de casa. La reciente ganadora de 'Supervivientes All Stars' se encontraba conduciendo cuando se ha topado con un suceso de lo más desagradable, con prueba gráfica incluida.

"No sabéis lo que me acaba de pasar. He tenido que parar un momento en un sitio 'mal aparcado' porque se me ha ido el gps y no sabía cómo tirar para mi casa. Esto de aquí es un escupitajo que me ha pegado un señor mientras me gritaba: '¡aparca bien, inútil! ¡Asquerosa!', y me ha metido un escupitajo. Ese tipo de gente son unos amargados, deberían tener prohibido salir de casa".

Peñate se ha llevado este mal trago tras regresar a la rutina de unas preciosas vacaciones familiares. La influencer aterrizó hace unos días en casa para reencontrarse con Tony Spina y atender el calendario de eventos laborales a los que tendrá que atender con el inicio escolar.

Retoques

Unas horas antes, Marta Peñate mostraba a sus seguidores el pequeño retoque estético que ha llevado a cabo para solucionar un pequeño complejo: el diastema, "que es cuando las paletas están separadas". A pesar de que ya le hubiera puesto solución en su momento, se le volvieron a separar los dientes, por lo que ha decidido volver a ponerse en manos de profesionales para solucionarlo y sentirse mejor consigo misma.

"Tengo la autoestima muy alta, pero no sé, me los voy a unir, la verdad que quedan muy bien, ya me lo hice hace un año", confesaba a sus seguidores. "Mira que soy de tener autoestima alta, normalmente nunca me 'acomplejo' por nada. He tenido épocas en las que me he puesto más gorda, más flaca, y me siento bien siempre con mi físico, pero esto me ha trabado".