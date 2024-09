La nueva profesión de María del Monte: "Me hace mucha ilusión estar en este equipo”

Sonsoles Ónega está de vuelta con 'Y ahora Sonsoles'. La presentadora de televisión ha querido llevar a cabo una estrategia similar a la que utiliza Ana Rosa Quintana para presentes a sus nuevos colaboradores. Al igual que su excompañera de trabajo y, ahora, competidora de audiencia en la franja vespertina de la televisión en España, la gallega volvió de sus vacaciones el pasado 2 de septiembre con una entrevista muy particular.

María del Monte acudió a las instalaciones de Antena 3 para someterse a una entrevista que acabo con un final que ninguno de los espectadores vio venir. Lo que parecía ser una conversación más, centrada en su trayectoria televisiva y evitando profundizar en aspectos de su vida privada, a pesar de que ahora se cumple un año de la detención de su sobrino Antonio Tejado por su presunta participación en el robo a su domicilio, culminó con el anuncio de su incorporación al equipo de colaboradores del programa.

La admiración entre ambas se podía apreciar en cada mirada e intercambio de palabras. Entre elogios y muestras de afecto, Sonsoles aprovechó la presencia de la cantante para compartir una gran noticia con todos los espectadores: María del Monte se une al equipo del programa desde este lunes. Esta nueva incorporación llega en un momento clave en el que el proyecto televisivo debe fortalecerse para enfrentar la ampliación horaria que ha experimentado.

Muestras de apoyo entre ambas

"Tenía ganas de que te pudieras sumar a este equipo. Ya lo digo formalmente, María del Monte es colaboradora de este programa. Pero más que colaboradora, va a ser compañera de este equipo. Me hace mucha ilusión, y a todo el equipo, que se ha enterado hoy, porque hemos guardado ese secreto con el cariño de que no se estropeara. Creo que las cosas importantes hay que ofrecerlas al espectador cuando están, no vaya a ser que algo pasara. Estoy muy feliz", afirmaba con alegría Ónega, mientras le tendía la mano a la cantante.

A lo largo de la entrevista, del Monte reveló que ha pasado la mayor parte del verano lejos de los focos: “Me he metido a lo bestia, en plan salvaje, en la naturaleza pura y dura”. En un entorno de aguas heladas y paisajes vírgenes, María redescubrió el valor de las pequeñas cosas: “He disfrutado de agua helada, tomándome un filete empanado en la orilla y he sido feliz. Para ser feliz no hace falta tanto”, reflexionó con serenidad.

Cabe recordar que la semana pasada María José Suárez se sumaba a las filas de 'Y ahora Sonsoles' como protagonista de la actualidad del mundo de corazón. De esta forma, Sonsoles suma a María del Monte a su plantel de colaboradores para hacer frente al programa que presenta Ana Rosa Quintana.