Sorprendentes declaraciones de Kiko Matamoros sobre su hermano Coto: "Si se muere, no voy"

Desde hace muchos años, Kiko y Coto Matamoros no tienen relación entre sí pese a ser hermanos gemelos. Y no tiene mucha pinta de que eso vaya a cambiar a corto plazo.

Han tenido muchas discusiones y rencillas y desde hace años no saben nada el uno del otro más allá de las apariciones públicas. Kiko sigue trabajando en televisión, como es habitual en él, mientras que Coto es más dado a las polémicas en sus declaraciones. Y cuando hablan el uno del otro no es para echarse flores precisamente.

Y fue en una conversación en 'Ni que fuéramos' donde Kiko volvió a hablar de Coto y dejó una frase demoledora. Kiko Hernández estaba hablando sobre las relaciones entre hermanos y sugirió la posibilidad de que, si Coto muriera, Kiko fuese a ver a su hermano. "Coto se muere y tú vas", dijo Hernández. Pero Matamoros contestó con contundencia un rotundo "no".

Sus compañeros de programa no terminaban de creérselo, pero Kiko apostilló: "Ni por favor, ni por favor. Me pides la verdad y yo te contesto. Le han dado dos infartos y no he ido a ninguno de los dos".