Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique: Andrea Janeiro ha recibido menos dinero que sus hermanastros

Este jueves Jesús Alejandro, el segundo de los tres hijos en común de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha cumplido 18 años. Dispuestos a que el joven no pierda el anonimato del que ha disfrutado hasta ahora, la pareja emitía el pasado 4 de marzo un comunicado para pedir a los medios de comunicación que se respete su intimidad y advertir que, de despixelar su imagen -algo que sucede habitualmente con los hijos de nuestros famosos en cuanto alcanzan la mayoría de edad- no dudarán en emprender medidas legales.

"Dado que el próximo jueves 6 de marzo, el hijo de María José Campanario y Jesús Janeiro; D. Alejandro Janeiro Campanario, cumplirá su mayoría de edad, es nuestro expreso deseo comunicar en nombre de nuestros clientes que en ningún caso se considerará como personaje público. De tal forma, indicamos que no se autorizará la captación o difusión de su rostro en ningún medio o plataforma, siendo fiel deseo del mismo el continuar permaneciendo el anonimato tal y como ha hecho hasta la actualidad. Cualquier tipo de acción que conduzca al despixelado de su rostro, será objeto de persecución legal antes los Tribunales competentes, por considerarse tal actuación una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen y a su intimidad" informa el texto difundido por los abogados del torero y la odontóloga.

Un comunicado al que Belén Esteban reaccionaba muy enfadada en directo en 'Ni que fuéramos Shhh'. "Yo entiendo que es menor, se hace mayor de edad y me parece muy bien. No meto a María José, pero eso se tendría que haberse hecho con todos los hijos igual. Cuando hacen los 18 años se compran coches a todos, menos a uno. Y tengo que decir una cosa, me parece muy bien lo que han hecho, y lo digo de corazón. María José no tiene nada que ver, aquí no hay tres, hay cuatro. Y a ella no la meto" estallaba contra Jesulín dejando entrever las diferencias que ha hecho con la hija que tienen en común respecto a los que tiene con Campanario y llegando a abandonar su programa al borde de las lágrimas.

Ataque a Terelu

Visiblemente más tranquila, pero dejando claro que "no tengo nada que decir, nada que decir" sobre el comunicado que han enviado el de Ubrique y su mujer para salvaguardar el anonimato de su hijo Jesús Alejandro, Belén ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y se ha pronunciado sobre el estreno de 'Supervivientes' y la entrada al concurso de Terelu Campos, absoluta protagonista del arranque del reality.

"Yo veo 'Supervivientes', me encanta. Y el primer programa me ha gustado muchísimo" ha asegurado, confesando que la participación de la hija de María Teresa Campos "a mí me ha sorprendido para bien. Y lo digo de verdad ¿eh?". "Dice la gente, estaba el helicóptero... Estaría cerca, pero escucha, yo sé que para ella... Yo pensaba que no se iba a tirar, ¿eh? A mí me ha gustado" ha añadido, convencida de que va a dar mucho juego porque es una tía "divertida".

¿Tiene ya algún favorito para hacerse con el maletín? ¿Terelu, Escassi, Makoke o Pelayo Díaz? Como reconoce, "todavía es muy pronto, todavía es muy pronto".