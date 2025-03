Álvaro ya no está con Mayeli tras el reencuentro de 'La isla de las tentaciones': pilladísimo con Sthefany

Si pensabas que con el fin de 'La isla de las tentaciones' también terminaban los dramas te has equivocado: hay más imágenes para ti. El reencuentro de tres meses después nos dejó claro que Álvaro y Mayeli están juntosdespués de que este terminase su relación con Alba y Tadeo decidiese apostar por su relación con Sthefany. Pero lo que no nos esperábamos era este nuevo rumor: Álvaro y Sthefany podrían estar juntos ahora. Vaya tela.

Álvaro y Sthefany, ¿juntos?

Como te decíamos, lo último que sabíamos es que Álvaro y Mayeli estaban muy enamorados (dicho por ellos mismos) y que incluso ya vivían juntos. Pero una mentira por parte de él que sacó al descubierto Alba en el reencuentrp quizás hizo que su relación entrara en crisis y se acabase. "¿Por qué me haces esto? ¿No era mucho más fácil contármelo? Dijiste que no me ibas a mentir. Ocultar es mentir", decía Mayeli a lo que Álvaro respondía con un: "Mira, paso. Me voy yo también. A tomar por culo. Siempre igual. ¿Ves como las lías todas?". La discusión se quedaba ahí y el programa no mostró más.

A la espera del reencuentro de Tadeo y Sthefany aparecía un nuevo rumor y es que, esta podría tener una relación ahora con Álvaro. MUY FUERTE. Lo último que sabíamos es que habían pillado a Tadeo y Sthefany juntos por Utrera dando por hecho que seguían en una relación tal y como dejaron claro en la hoguera final pero parece que la cosa ha dado un giro radical.

La fotos y el rumor

Pues bien, resulta que hay gente que ha visto juntos a Álvaro y Sthefany y de hecho, hay fotos que lo demuestran. Además de aparecer juntos en varios bolos también les han visto en un centro comercial pasando la tarde. ¿Amigos o algo más? Realmente solo estaban juntos y no se sabe en qué actitud pero hay algo más que podría indicar que quizás ellos también se hayan liado.

La investigación iba a más y resulta que ahora Álvaro y Mayeli no se siguen en Instagram y en el siglo en el que vivimos ya sabes en lo que se traduce: no están juntos. No sabemos si después de la bronca de el reencuentro lo habrán dejado y ya pero lo que nos tiene en shock es que ahora Álvaro y Sthefany se hayan dado una oportunidad.