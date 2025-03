El problema de Pablo Chiapella, de 'La que se avecina', que ha sido noticia

Las comunidades de vecinos viven a diario escenas entre sus residentes que, en alguna ocasión, terminan por difundirse en redes sociales y hacerse viral en apenas minutos. Convivir en armonía y sin tener roces se suele antojar una misión un tanto delicada para muchas personas. Tener contento a todo el mundo no es sencillo y más en urbanizaciones donde conviven un gran número de inquilinos.

Esta situación puede ser más incómoda si eres una persona conocida. Algo así le ha sucedido a Pablo Chiapella. Para el actor, no hay nada que le dé más apuro que el reconocer que tiene un problema real en su comunidad de vecinos. El intérprete de Amador Rivas en la serie 'La que se avecina' está en un apuro en su casa tal y como ha contado al pódcast 'A las bravas' de la Cadena SER.

A Chiapella le resulta difícil, según ha comentado en alguna ocasión, que la gente piense que su forma de ser es similar a su papel en la serie. El actor ha admitido que todavía no ha ido a ninguna reunión vecinal de la casa que adquirió, aunque tiene un problema para el que está buscando una solución.

Una situación un tanto delicada

El intérprete que interpreta a Amador Rivas no ha hablado de la situación que le incumbe hasta la fecha para que no le hicieran bromas con su personaje. Chapella se ha desahogado en una entrevista respecto a lo que le inquieta. "Tengo un ruidillo de fondo en una parte de mi casa que da justo a la depuradora de la piscina comunitaria, y genera un ruido... De hecho, un amigo piensa que vivo al lado de una incineradora. Luego para, pero cuando crees que ha parado empieza otra vez", ha relatado.

"Estoy seguro de que si voy y me quejo me lo tienen que insonorizar, porque es zona común. Me toca a mí porque estoy pegado, pero por no hacerle palmar pasta a la peña... De momento le he puesto cartones de huevos", ha contado con sentido del humor, sabiendo que esta situación es digna de "chiste" por todo lo que envuelve a su personaje en 'La que se avecina'.