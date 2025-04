El emotivo mensaje de Roberto Leal al ganador de 'El Desafío'

La quinta edición de 'El Desafío', una de las más reñidas y que mejores momentos nos ha dejado gracias a la fuerza de voluntad de concursantes como Victoria Federica, Roberto Brasero o Genoveva Casanova -que han puesto a prueba sus límites y se han superado a sí mismos con retos como la apnea o el fuego- ha llegado a su fin.

El pasado viernes se celebraba la gran final y, cumpliendo con los pronósticos ya que ha sido uno de los grandes favoritos desde la primera gala, Gotzon Mantuliz se hacía con la victoria, seguido de la hija de la infanta Elena, Susi Caramelo y Lola Lolita.

El influencer, pletórico, donaba los 30.000 euros de premio a 'Uno entre cien mil', ONG dedicada a la lucha contra la leucemia infantil, dedicándoselo al presentador del programa, Roberto Leal, -que participa activamente en la asociación- para agradecerle lo que ha hecho por ellos durante el programa.

Un gesto sobre el que se ha pronunciado muy emocionado el periodista en la entrega de los Premios Talento Andaluz 2025 que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han entregado este lunes en Madrid y en los que se ha premiado al presentador de 'El Desafío'.

"Ha sido muy emocionante porque Gotzon yo creo que ha demostrado ser el concursante todoterreno. Diez. Es 360, lo ha hecho todo bien, tanto delante y detrás de las cámaras", ha asegurado, reconociendo que "no esperaba ni por asomo" fuese a dedicar el premio a su ONG: "Me partió por la mitad, me emocioné y me sigo emocionando pensándolo. Desde la fundación están contentísimos con él y creo que ya era el broche de oro que le faltaba a esta edición. No es que le den el premio a la ONG a la que yo represento, sino ese giro inesperado que solamente podía hacerle una persona como él, que en este caso fue el ganador".

Medalla de plata de la edición, Victoria Federica, a la que Roberto Leal también ha aplaudido por su actitud. "El Desafío no es un programa para que venga la gente por nombres y apellidos simplemente a pasearse. Victoria ha demostrado desde el primer día que venía a luchar, a trabajar, a crecer dentro del programa. Y creo que la hemos ido conociendo poquito a poco y me gusta mucho porque la gente desde casa ha visto a ella como a otros concursantes, gente que tiene unos valores, que tiene una manera de crecerse, sobre todo muchas veces las lágrimas y la emoción, la frustración y ahí está, ha quedado segunda y mucha gente la daba por ganadora también. Es, digamos, la primera de los humanos, el otro estamos hablando de un semi-dios", ha apuntado entre risas.