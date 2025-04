Irreconocible: así es ahora Lorena Bernal, la famosa Miss España 1999 que ahora vive en Reino Unido.

Sus enormes ojos verdes y una sonrisa natural y espontánea fue lo que más llamó la atención del jurado de Miss España aquel 1999 que se nos hace ya tan lejano. Estamos hablando de Lorena Bernal, una guipuzcoana que pasó a ser muy famosa en España, no solo por haber ganado este, por entonces, prestigioso certamen, sino porque, poco a poco, se fue haciendo un hueco como modelo y actriz.

Lorena tuvo una prometedora carrera durante la primera década del milenio y que la llevó a participar en series como 'El Comisario' o incluso en la prestigiosa 'CSI Miami', donde nunca olvidaremos su cameo interpretando a una ambigua niñera acusada de asesinato. No había evento promocional o alfombra roja en la que no estuviese invitada y llegó formar parte también del mítico spot navideño de una conocida marca de cava. Sin embargo, en 2010 algo pasó en su vida que hizo que desapareciese de la primera línea y se alejase del foco mediático. Te explicamos qué ha sido de su vida y cómo ha cambiado Lorena Bernal.

Así es Lorena Bernal en la actualidad

Lorena Bernal se casó en 2010 con Mikel Arteta, con el que había tenido un hijo ya, y fue cuando supo que la maternidad era su principal prioridad y decidió dar un paso atrás en la escena pública para preservar la intimidad de su familia. "Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginar un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo", reconocía hace años.

La carrera profesional de Arteta, un reconocido ex futbolista y actual entrenador del Arsenal, hizo que Lorena y su familia se fuesen a vivir a Reino Unido, donde ella dio un giro a su vida y se embarcarcó en una nueva aventura: convertirse en la primera dama de la Premier League. Años después, la pareja trajo al mundo a dos niños más, Daniel, de nueve y Óliver de siete. Si uno echa un vistazo a cómo está ahora físicamente Lorena descubrirá que, en su caso, el paso del tiempo le ha sentado de maravilla, y que, a sus 42 años, se encuentra mejor que nunca.

Centrada en temas solidarios

Eso sí, su entrega familiar no significa que Lorena solo ejerza labores de ama de casa, ya que ha sabido aprovechar el tirón de su imagen y su nombre para centrarse y apostar por temas solidarios y en sus redes sociales la podemos ver como embajadora de Global Gift, la ONG de su amiga Eva Longoria.

También se ha dejado ver en nuestro país participando en programas de televisión, como 'Pasapalabra' o 'Tu cara me suena'. Y es que Lorena, a pesar de vivir en Londres, sigue amando España, donde es habitual verla, no solo por temas profesionales, sino de vacaciones. En una de sus últimas publicaciones en Instagram aparece junto a su amiga, Andrea Rajacic, en Palma de Mallorca, subidas a un barco.

A pesar de no estar en primera línea de la actualidad, la vida y el cambio de Lorena Bernal ha sido positivo.