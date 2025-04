Alice Campello desvela el detonante de su ruptura con Morata: "Fue el error más grande"

En agosto salió a la luz una noticia que sorprendió a muchos, y es que Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron su rupturaa través de las redes sociales tras ocho años juntos y cuatro hijos en común.

Tras varios rumores de que podrían seguir juntos tras haber sido vistos en algunas ocasiones, el pasado mes de febrero la pareja confirmó que se habían dado una segunda oportunidad.

Hace dos meses que el futbolista empezó una nueva vida en Estambul tras haber fichado por el Galatasaray, y no lo hizo solo. Alice y sus hijos le han seguido y se han mudado al país para mantenerse unidos.

Hace un mes, en una entrevista, Morata aseguró que su separación con la empresaria le sirvió para mejorar su relación: "Todo en la vida sirve para algo, para mejorar, para limar pequeñas diferencias".

El futbolista tuvo claro que, a pesar de la separación temporal, quiere estar con la italiana: "Nos queremos mucho y no ha pasado nada importante como para tomar esa decisión. Fueron cosas pequeñitas, que me han servido para valorar, saber distinguir lo que quieres y no quieres y yo quiero estar toda mi vida con mi familia".

Ahora, Campello ha visitado el programa 'Verissimo' de la televisión italiana para hablar sobre su ruptura temporal: "Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé como pudimos tomar esa decisión".

Sin embargo, Alice le saca el lado bueno: "Esta experiencia nos ha enseñado mucho a los dos porque entendimos lo que es estar el uno sin el otro".

Además, ha asegurado que los problemas entre el matrimonio surgieron tras el nacimiento de Bella, cuando estuvo a punto de morir al darle a luz: "Es fácil entrar en depresión o tener momentos de fragilidad (...) Es algo que me cambió, llevaba mucho tiempo sin estar bien y quizá no me daba ni cuenta".

La empresaria ha explicado que está muy unida a su padre y que "él estaba muy enfadado porque no se podía explicar cómo dos personas que se aman tanto eran capaces de destruir algo tan hermoso".