Adiós a Terelu Campos: la repentina decisión de Telecinco tras salir a la luz los últimos comentarios

La familia de la tele calienta motores. El nuevo programa de las tardes de TVE era presentado en sociedad la semana pasada y en el participarán numerosos rostros del desparecido Sálvame como Kiko Matamoros, Belén Esteban, Chelo García Cortés o Lydia Lozano. Sin embargo, ahora se ha sabido que uno de los colaboradores de Sálvame también estará presente en esta nueva andadura de los colaboradores.

Se trata del doctor Sánchez Martos, que estuvo muy presente en 'Sálvame' durante el confinamiento y que ahora estará en 'La familia de la tele'. "Va a ser un formato de servicio público porque, en definitiva, es lo que se necesita. Sobre todo, cuando hablamos de la televisión pública", reflexiona. "La sección será como siempre, de 5 a 8 minutos, y de un tema que a ellos les guste. Si hubiésemos empezado hace dos o tres semanas, hubiésemos hablado de la salud del Papa", asegura.

Todo está preparado para el gran momento. Pero quién ha sorrpendido con su viaje fuera d eEspaña ha sido Belén Esteban. La patrona ha realizado una asombrosa escapada: "Un coche sin conductor". Y es que Belén Esteban y su marido han viajado hasta Estados Unidos para estar unos días con la hija de la patrona, Andrea Janeiro, tal y como parece tras ver sus publicaciones en la red social de Instagram. Y en esta ocasión, la Esteban y su marido han decidido probar los taxis más virales de Estados Unidos, que son unos vehículos que no tienen conductor y que funcionan igual que los taxis de toda la vida.

"La 'familia de la tele' es una apuesta valiente de RTVE en su intento de seguir modernizando la cadena. Modernizar para atraer a un público más joven que solo se acerca a la tele cuando la oferta realmente le atrae. “Los jóvenes no miran ya la tele”, se hartan de decir algunos pseudoexpertos. Los jóvenes lo que no miran es lo que no les entretiene, pero bien que cogen el mando para ver 'La revuelta' o 'La isla de las tentaciones' o el 'Late XOu' de Marc Giró. Lo que no quieren los más jóvenes es aburrirse y por eso, cuando lo que les ofrecen no les gusta, no tardan ni cinco minutos en abandonar e irse a las plataformas. El objetivo de 'La familia de la tele' va a ser también convencer a parte de la audiencia que ha abandonado las tardes para irse vete tú a saber dónde", contaba Laura Fa, colaboradora del nuevo programa.

Por su parte, Telecincio piensa contraatacar con el programa que va a competir directamente con este espacio, TardeAR. Terelu Campos está disfrutando estos días de unas merecidísimas vacaciones de Semana Santa. La colaboradora disfruta de las procesiones de su Málaga natal en compañía de su hija Alejandra y por primera vez de su nieto Carlo Costanzia.

Pero todo acaba y la colaboradora tendrá que decir adiós a las vacaciones y embarcarse en su nueva aventura. Y es que 'Tardear' ha anunciado que la hija de María Teresa Campos estará en el plató la próxima semana dispuesta a contestar a quienes estos días han cargado contra ella.