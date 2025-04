Cayetana Guillén Cuervo pide perdón por sus palabras sobre Amaia Montero: "Me siento muy triste por lo ocurrido"

Tan solo unas horas después de que sus palabras sobre el regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' revolucionaran el panorama nacional, Cayetana Guillén Cuervo se ha visto obligada a dar marcha atrás y rectificar lo que dijo durante la fiesta de los nominados a los Premios Talía.

Como buena amiga de la ex integrante del mítico grupo, Cayetana confirmaba ante las cámaras hace tan solo unos días que Amaia Montero iba a regresar al panorama musical de la mano de los que un día fueron sus compañeros de escenario, unas declaraciones que ha tenido que rectificar con urgencia a través de las redes sociales. "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en las que expresó con cariño su deseo de volver a la música pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuando ni como", ha explicado la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Tras esta apreciación posterior, queda muy claro que Cayetana se ha 'extralimitado' compartiendo esta inforamción con los medios cuando la propia protagonista, Amaia Montero, le había pedido que no lo hiciera. Consciente de su error, Cayetana no ha dudado en pedir perdón públicamente reconociendo que esta información no le corresponde darla a ella. "Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", teminaba reconociendo la actriz ante su 'metedura de pata'.