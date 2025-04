Última hora del estado de salud de Kiko Matamoros tras ser operado: "Al tanatorio"

El pasado 10 de abril, 24 horas después de presentar por todo lo alto su nuevo programa en TVE, 'La familia de la tele', Kiko Matamoros activaba las alarmas sobre su salud al compartir una imagen desde el hospital y anunciar que había pasado por quirófano. Era su mujer Marta López Álamo la que, consciente de la preocupación de sus seguidores por esta intervención, informaba que no había sido un paso por quirófano de urgencia sino algo programado, apuntando que el colaborador se encontraba bien y pronto podría retomar sus compromisos.

Dos semanas después, y a escasos días del estreno de su nuevo proyecto -estaba previsto que el magazine arrancase en La 1 este martes 22, pero el fallecimiento del Papa Francisco ha retrasado el inicio del programa hasta el próximo lunes 28-, Kiko continúa alejado del foco mediático, y ha llamado especialmente la atención su ausencia en el tanatorio de la madre de Lydia Lozano, al que en cambio sí acudieron el resto de sus compañeros, como María Patiño, Belén Esteban, Kiko Hernández o Carlota Corredera.

Ha sido Marta la que, tras revelar en redes sociales que la operación de su marido fue "para solventar una situación que le llevaba restando calidad de vida hace casi dos años relacionada con el aparato digestivo", nos ha contado cómo se encuentra el tertuliano y si ya se ha recuperado de su paso por quirófano en la presentación de la nueva colección de la joyería 'Carrera y Carrera'.

"Kiko se encontraba ahí un poco regular y probablemente pueda ir al tanatorio, pero depende de cómo esté. Pero claro, yo ahora le escribiré, le mandaré el pésame. Lydia es muy buena tía, yo con ella me llevo muy bien y, por supuesto, le deseo que se recupere del trance lo más rápido posible" ha expresado, revelando la razón por la que Matamoros no ha estado al lado de su compañera tras la pérdida de su madre.

Sin embargo, como ha asegurado, su marido se encuentra "muy bien". "Era una cosa que tenía digestiva, no ha entrado más en detalle, ni yo tampoco, porque lo ha querido así. Era una cirugía programada, no era nada de urgencia. Y está respondiendo muy bien, está haciendo ya vida normal prácticamente" ha apuntado, explicando que lo único que no puede hacer todavía es "entrenar, que le tiene un poquito de bajón, y a mí en consecuencia".

"Está súper contento, porque además la ilusión es muy grande por estar en TVE. Eso es too much. Y la verdad es que él ya está preparado para el estreno de 'La familia de la tele'. Él es una persona híper polifaceta. Es capaz de absolutamente todo. Igual que te imita al hijo de Isabel Pantoja, te hace una contraportada de 'El País'. Te quiero decir, es que es maravilloso. Entonces, al final, tiene un valor para mí..... Profesionalmente es un 10, como persona, por supuesto, también, pero no me extraña que quieran contar con él, sinceramente", ha comentado orgullosa, revelando la felicidad de Matamoros a cuatro días del estreno de su nuevo programa.