Fin a los rumores de crisis: Gerard Piqué y Clara Chía dejan claro que siguen tan enamorados como el primer día

El pasado jueves 24 de abril Adriana Dorronsoro soltaba la bomba en 'Vamos a ver', revelando que una de las parejas más mediáticas de nuestro país había puesto punto y final a su relación después de tres años juntos: "Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto. Me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro, ha habido crisis, los rumores de crisis vienen de hace meses" aseguraba, citando a fuentes muy cercanas a la joven catalana.

Una información a la que reaccionaba rápidamente el entorno del exfutbolista, que haciendo una excepción en el hermetismo que rodea a su vida privada, salía al paso de la noticia y dejaba claro que de ruptura nada. Y por si quedaba alguna duda, Piqué y su novia reaparecían ante las cámaras, llegando juntos en el coche del exculé al domicilio que comparten en el centro de Barcelona con gesto despreocupado, aunque dando la callada por respuesta a las preguntas de la prensa sobre su relación.

En un discreto segundo plano desde que salió a la luz su romance coincidiendo con la polémica separación del exjugador y Shakira en junio de 2022, Clara rompía su silencio y, en unas escuetas pero significativas declaraciones telefónicas al programa 'TardeAR', desmentía la ruptura, mientras el círculo de Gerard dejaba entrever que está muy enfadado por estas informaciones falsas que ponen el foco mediático en su novia cuando siguen tan enamorados como el primer día.

Retomando la normalidad poco a poco tras el tsunami informativo que les ha rodeado en los últimos días, la pareja se ha empeñado en zanjar los rumores de ruptura dejándose ver de nuevo juntos. A primera hora de la mañana de este lunes, confirmando que siguen viviendo bajo el mismo techo y que están tan unidos como siempre, Piqué y Chía han abandonado su casa en el automóvil del exfutbolista para cumplir con sus compromisos profesionales en la empresa 'Kosmos' y, aunque no han querido hacer declaraciones, su intercambio de miradas cómplices al ver a las cámaras desmiente una vez más que estén atravesando una crisis.