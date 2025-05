Máxima preocupación por la nueva enfermedad de Alba Díaz, hija de El Cordobés: "Pensaba que era alergia, pero no"

Una de las consecuencias de la dinámica que se ha generado en redes sociales entre influencers y sus seguidores es el surgimiento de las llamadas relaciones parasociales. Este fenómeno ocurre cuando los usuarios, a fuerza de seguir el día a día de determinadas figuras públicas, terminan por sentir una cercanía emocional que muchas veces no es real. Así influencers y celebridades se convierten en parte del imaginario cotidiano de miles (o millones) de personas, que comparten con ellas alegrías, logros, bajones emocionales y enfermedades, como si fueran amigas íntimas.

Este tipo de vínculo puede parecer inocente, pero conlleva ciertos riesgos: puede distorsionar la percepción de la realidad, generar una sobreexposición emocional tanto para quien comparte como para quien consume, y reforzar dinámicas de comparación constante que afectan la autoestima de los usuarios. Además estas figuras, en su intento por ser “auténticas” y conectar con su comunidad, a menudo acaban exponiendo aspectos muy íntimos de su vida sin el marco de contención que ofrece, por ejemplo, una amistad real.

En este contexto y aunque hay distancias a salvar se inscribe el caso de Alba Díaz, hija de Manuel Díaz “El Cordobés” y de la diseñadora y comunicadora Vicky Martín Berrocal. Desde hace años Alba se ha convertido en una figura muy seguida en redes sociales gracias a su naturalidad, su estilo de vida y la cercanía que muestra con su madre y ha compartido recientemente en sus historias de Instagram un problema de salud que ha despertado la preocupación de muchos de sus seguidores.

El problema de salud de Alba Díaz

En una de las imágenes que publicó, aparece con auriculares grandes, un jersey gris y el rostro ligeramente cansado. Sobre la foto escribió: “Pensaba que lo que tenía era alergia pero no tengo las defensas muy bajas parece ser…" Una confesión que iba acompañada de otra otra historia en la que Alba mostraba una sopa casera que había cocinado ella misma al sentirse mal. Según explica, se trató de una especie de ramen que hizo desde cero: “Ayer estaba malita y se me antojó ramen casero, hice la sopa con las verduras y setas durante 1 hora y media y luego mezclé el caldo (solo) con leche de soja, crema de cacahuete y chili… le puse a esa mezcla las verduras, los fideos y un huevo cocido!! Me salió IN CRE I BLE, no es por nada”.

Con esta mezcla vulnerabilidad con una dosis de humor y cercanía la publicación ha generado decenas de reacciones por parte de su comunidad virtual, que ya supera las decenas de miles de seguidores. Y es que Alba Díaz ha logrado conectar con el público a través de mensajes como estos, donde no solo muestra su día a día sino también sus momentos más bajos, algo que muchas veces se agradece en un mundo tan filtrado como el de las redes.

Alba que en el último mes ha sumado 2.500 nuevos seguidores según datos de la web especializada Socialblade según recoge la revista Vanitatis, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por hablar abiertamente sobre el respeto al cuerpo y la importancia de la salud mental. Aunque nunca ha explotado su vida privada en televisión, su presencia digital se ha convertido en un espacio donde miles de personas se sienten reflejadas.

Su popularidad también se ha visto impulsada por la estrecha relación que mantiene con su madre, con quien va a protagonizar el próximo 20 de mayo el documental 'Las Berrocal' en Movistar Plus, junto a la matriarca del clan, Victoria, y su otra hija, Rocío.