Rosalía viraliza una camiseta con mensaje de Placebo poco antes de asistir a la Met Gala

Rosalía ya se encuentra en Nueva York y todo indica que este año volverá a ser una de las invitadas de la Met Gala. Varios fans han subido fotos de la de Sant Esteve Sesrovires paseando por el Lower East Side de la Gran Manzana, y a su salida del hotel The Carlyle.

La cantante ha elegido un 'look' claro compuesto por una falda larga con vuelo en beige casi blanco, unas botas unisex de fútbol del modelo Furon Destroy AG V7+ de New Balance (ahora se venden con descuento por 105 euros), y una camiseta blanca con mensaje que ha llamado mucho la atención.

Canción de Placebo

El lema 'Protect me from what I want' que Rosalía ha lucido el título de una canción de la banda de rock Placebo.

La canción de Placebo, de 2003, habla sobre las cosas que quieres y de las que te sientes culpable. Rosalía ha sido vista con esta camiseta en diferentes ocasiones, lo que sugiere que le gusta la canción o que el mensaje tiene un significado para ella.

Ha sido invitada tres veces

De confirmarse la asistencia de Rosalía a la Met Gala, sería la cuarta vez que acudiría a los 'Oscar de la Moda', ya que antes lo ha hecho en tres veces: en 2021, 2022 y 2024.

El año pasado, la cantante catalana interpretó el 'dress code' a su antojo, definiéndose a ella misma como un "tulipán negro" con un diseño de Maria Grazia Chiuri para Dior. La intérprete lució una reinterpretación del icónico vestido Ciseaux de Christian Dior, diseño del año 1949.

En 2022, eligió un alucinante Givenchy. Un diseño plagado de incrustaciones que combinaba a la perfección la temática glamur dorado con la moda urbana que ella lleva por bandera (véase, sus gafas de sol muy 'Desayuno con diamantes' futurista y una espalda del corsé descubierta con una espina dorsal incrustada ascendente hasta los hombros).

En cambio, para su debut en la famosa gala, eligió un 'look' con acento español. Un mantón de manila rojo del californiano Rick Owens. Un estilismo estaba compuesto por un 'short de talle' alto del que colgaban flecos hasta los tobillos, y por un cuerpo de pronunciado escote en 'V', que dejaba los hombros al descubierto.