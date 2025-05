El dardo envenenado de Carlo Costanzia a Terelu Campos y Alejandra Rubio: "No voy a hablar de..."

Una semana después de que Terelu Campos protagonizase la portada de la revista 'Diez Minutos' con unas sorprendentes declaraciones sobre la relación que tiene con su 'consuegra' Mar Flores, el tema sigue coleando. A pesar de que su intención al contar que la modelo le envió un mensaje precioso y una flor de pascua por Navidad, -revelando que entre sus planes estaba el de encontrarse en persona pronto con la madre de Carlo Costanzia- era zanjar de una vez por todas las especulaciones de tensión que las persiguen desde que sus hijos empezaron su noviazgo hace un año, Alejandra Rubio no se lo tomó nada bien.

Visiblemente molesta, la influencer rompía su silencio en 'Vamos a ver' para echar una dura reprimenda a su madre, afirmando que se había equivocado y que era innecesario hablar en la entrevista de su suegra porque lo que pase en su familia no le interesa a nadie. Declaraciones a las que Terelu ha respondido rotunda, asegurando que a pesar de que esta polémica no ha creado ningún "cisma" con su hija, no tiene que justificarse por hablar libremente de su vida con casi 60 años, dejando claro que Alejandra no es quien de "tirarle de las orejas".

Y hasta ahora faltaba una persona por opinar sobre el tenso intercambio de impresiones televisado entre madre e hija: Carlo Costanzia. ¿Está de acuerdo con su novia en que su 'suegra' se ha equivocado en hablar de su relación con Mar o, por el contrario, le parece bien lo que ha hecho Terelu?

Aunque hasta ahora había guardado silencio, el hijo de la modelo se ha mostrado tajante y no ha dudado en lanzar un demoledor dardo dirigido tanto a Alejandra como a su madre: "Que preguntéis a la gente que trabaja ahí. Yo trabajo en mi barbería, tenemos citas disponibles para el fin de semana. Quien quiera venirse a la barbería, últimas citas disponibles para todo el mundo", ha sentenciado, desmarcándose de la faceta de colaboradoras televisivas de las Campos.

"Preguntarle a quién trabaja ahí, no a mí que llevo tiempo desenganchado de esto, bueno, o lo intento y no me... No voy a hablar de mi vida ¿vale?", ha zanjado muy serio, dejando claro que no quiere saber nada de la televisión ni de la polémica entre madre e hija.