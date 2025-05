Lucía Rivera reaparece rota de dolor y dice adiós a su "madre": "Conmigo siempre ha sido..."

La revista ¡HOLA! ha desvelado este miércoles en exclusiva que Cayetano Rivera y María Cerqueira han roto su relación sentimental. Tras anunciar su retirada de los ruedos este 2025 dos décadas después de su alternativa, y cuando todo apuntaba a que la pareja podría disfrutar de un futuro juntos a caballo entre España y Portugal, el torero y la presentadora lusa habrían decidido poner punto y final a su relación después de dos años de amor.

Una ruptura de lo más inesperada de la que ya se ha pronunciado la hija del torero, Lucía Rivera, quien ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que "les quiero muchísimo a los dos, son maravillosos".

Apenada, Lucía ha dejado claro que "no me meto" en los motivos que han tenido ambos para tomar esta decisión, pero sí ha confirmado que "tengo buena relación con ella" y que "todo está genial, tengo buena relación con todos".

Tanto es así que la joven ha tenido unas bonitas palabras para la presentadora de televisión: "Yo adoro a María, conmigo siempre ha sido maravillosa y es maravillosa, tenemos una relación... como si fuera mi segunda madre y Kika es maravillosa".

Sin embargo, no ha querido entrar a valorar si la distancia les ha pasado factura a los dos tortolitos: "No tengo ni idea, en eso no me meto"... y es que la publicación apunta a que la distancia geográfica e "insalvable" y sus diferentes modos de vida ha sido el principal motivo.