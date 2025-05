Primeras palabras de Ortega Cano sobre la entrevista de Ana María Aldón hablando de Gloria Camila: "No pretendo"

Aunque han pasado ya varios meses desde su separación, la historia entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue siendo tema de conversación. Las heridas del pasado claramente escuecen todavía y lejos de cerrarse han vuelto a abrirse tras la última aparición televisiva de la diseñadora. El diestro, que hasta ahora se había mantenido alejado del foco mediático, ha reaparecido con una postura clara delante de las cámaras.

Todo empezaba el pasado fin de semana cuando Ana María se sentaba en el plató del programa ¡De viernes! en Telecinco para responder sin pelos en la lengua a las declaraciones que hizo Gloria Camila (hija del torero) tan solo unos días antes en el mismo espacio. Lo que parecía una entrevista más se convirtió en una auténtica confesión que dejaba al descubierto el dolor acumulado durante años de relación.

Aldón aprovechaba para hablar de promesas incumplidas, de cómo había sido el sentirse invisible y de cómo fue tocando fondo emocionalmente hasta llegar a no poder tomar decisiones por sí sola: “No podía más”, confesaba al referirse a una etapa en la que se refugió con su hijo en Costa Ballena durante veinte días, incapaz de enfrentarse a la vida cotidiana. También revelaba que durante su matrimonio había llegado a sentirse como "una prostituta", haciendo alusión al trato recibido por parte de Gloria Camila, especialmente tras un comentario en el que la joven habría asegurado que ella "no era de la familia" justo antes de unas vacaciones.

La entrevista fue demoledora en varios puntos y aunque la tensión entre ambas mujeres no es nueva, la crudeza de las palabras de Ana María ha hecho que el tema vuelva a estallar públicamente. Sin embargo, Ortega Cano ha optado por mantenerse al margen de esta nueva batalla mediática.

El torero fue abordado por la prensa este pasado fin de semana tras asistir a la tradicional corrida Goyesca en la plaza de toros de Las Ventas, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. A pesar de la insistencia de los reporteros, el diestro no quiso entrar en detalles sobre lo que había dicho su exmujer ni sobre las tensiones con su hija: “No puedo decir nada. No quiero decir nada de nadie”, fue su única y escueta respuesta, dejando claro que no tiene intención de avivar más el fuego mediático.