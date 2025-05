Críticas a la organización de 'Supervivientes' por estar haciendo del reality una 'Isla de las tentaciones 2.0'

Las redes están que arden contra la organización de 'Supervivientes'. Mira que normalmente en X e Instagram las opiniones están ampliamente divididas sobre si les gusta más como está concursando uno o les cae mejor otro, si quieren expulsar a tal o mejor que abandone pascual... pero esta vez parece que hay unanimidad, lo que es un claro síntoma de que la audiencia se ha cansado.

La audiencia ha hablado

Y sí, tiene que ver con Montoya y Anita. La pareja que fue protagonista en 'La isla de las tentaciones' fue también llevada a Cayos Cochinos para seguir su telenovela personal en 'Supervivientes', en un claro intento de atraer y mantener audiencia de un reality al otro. Y no recordemos que también decidieron desde Mediaset que participara Manuel, el tercero en discordia, pero su concurso se acabó justamente ayer tras ser expulsado.

La idea de llevar a Anita y Montoya no convenció desde que el principio, pero con todavía su paso por 'LIDLT' muy reciente, podía ser interesante saber cómo avanzaba su convivencia con el paso de los días, el hambre que se acumula, el cansancio, más compañeros alrededor... pero la gente ya ha dicho basta.

Basta porque básicamente parece que 'Supervivientes' está girando en torno a ellos y nadie más: son los que más salen en pantalla, los que más hablan, tienen la ventaja de poder estar 'compinchados' para las diferentes pruebas, y encima disfrutan de privilegios nunca antes vistos.

Unos privilegios exclusivos

Por ejemplo, una cita romántica en la que no únicamente podían disfrutar de la intimidad bajo la luz de la luna, sino que encima venía con cena incluida. Mientras los compañeros prácticamente se matan por llevarse algo a la boca, ellos lo pasaban de lo lindo y se llenaban la barriga 'by the face' que se dice. Porque a la productora le interesa generar contenido con ellos.

Y si eso ya provocó incendio en redes sociales, todavía había más. Porque tras las pruebas de líder, en la que Montoya justamente consiguió llevarse el collar que le da inmunidad de cara a la próxima nominación, la pareja volvió a ser apartada del grupo para vivir lo que sería como una hoguera de confrontación para contar cómo fue su noche de amor y en qué situación se encuentra su relación.

Eso fue ya la gota que colmó el vaso para la audiencia. Porque esto no viene de ahora, desde el inicio de la edición ha sido así, y aunque a muchos les interesa Anita y Montoya, otros espectadores no ven 'Supervivientes' únicamente por ellos y creen que están rompiendo completamente la dinámica de un reality en el que se valora por encima de todo la capacidad de supervivencia, de saber convivir con los compañeros, de superar las pruebas físicas, y de tener fuerza mental para aguantar. La audiencia no quiere ver un 'La isla de las tentaciones 2.0', quiere ver 'Supervivientes'.