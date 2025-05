Ortega Cano abandona su casa para evitar un incómodo reencuentro con Ana María Aldón

Nuevo frente abierto para José Ortega Cano. Después de que Ana María Aldón declarase la guerra a Gloria Camila revelando en '¡De Viernes!' los desplantes que supuestamente sufrió por su parte cuando comenzó su relación con el torero, ahora ha sido Gema Aldón la que ha confirmado su versión en el mismo programa, arremetiendo contra el viudo de Rocío Jurado y, especialmente, contra su hija.

"Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia. Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista", ha asegurado la hija de la diseñadora, revelando que "mi madre ha sufrido mucho por su culpa, tenía muchos desplantes". "Ella tiene que ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, yo no sé si ella mueve los hilos de esa familia, pero los de su padre te aseguro que sí", ha sentenciado.

Respecto a Ortega, Gema reconoce que aunque "en un primer momento le vi ilusionado con mi madre", "empiezo a ver cosas raras cuando veo que mi madre no está bien, que pasa más tiempo fuera de la casa que dentro". "Yo tengo mis sospechas de que Ortega nunca ha estado enamorado de mi madre, yo creo que se gustaban y que como ella se quedó embarazada pues tiraron para adelante. Yo no sé cuál era la relación de José Ortega Cano con Rocío Jurado, pero lo que sí que sé es que cuando has hecho algo mal con alguien se te queda en la conciencia y a él algo le rondaba la cabeza, algo debió hacer para tener esa mala conciencia y no superarlo", ha apuntado demoledora.

Duras declaraciones que aumentan la brecha abierta entre Ana María y Ortega Cano, y tras las que el diestro ha preferido no verse las caras con su exmujer. Este domingo la colaboradora ha acudido a la casa del torero a recoger al hijo que tienen en común, José María (12) y, evitando el que sin duda sería un reencuentro tenso e incómodo, poco antes el padre de Gloria Camila abandonaba su propia residencia en compañía de su empleada de confianza, Marina.

"Ya dije todo lo que tenía que decir"

A pesar de desconocer que Ortega no se encontraba en su domicilio, Ana María esperaba en el interior de su coche a las puertas evitando muy seria pronunciarse sobre la entrevista de Gema. "Ya dije todo lo que tenía que decir. Yo estoy bien, y él no sé, no estoy en su cabeza, supongo que estará bien" ha aseverado cuando le hemos preguntado cómo cree que se ha tomado su exmarido los ataques de su hija.

Minutos después de que Ana María se fuese del lugar tras recoger a su hijo, Ortega regresaba muy serio a su casa, sin ocultar su desasosiego por la situación que está viviendo y que le ha puesto en el punto de mira tras varios meses alejado de los focos.

Sin embargo, dispuesto a mantenerse al margen de la guerra mediática que Ana María y Gema han declarado contra Gloria Camila, el torero ha preferido guardar silencio y no contestar ni a su exmujer ni a su hija, dejando en el aire cómo le ha sentado que hayan dicho que nunca fueron aceptadas en la familia y que Gloria no se portó bien con ellas.