Alejandra Rubio ataca a Carmen Borrego en unos audios filtrados: "Mi tía es subnormal"

Alejandra Rubio está de nuevo en el ojo del huracán tras la filtración este martes en 'TardeAR' de unos audios demoledores que pondrían de manifiesto lo que piensa realmente de su tía Carmen Borrego, y confirmarían el distanciamiento que ambas se han empeñado en negar por activa y por pasiva en los últimos tiempos.

Después de hacer público su enfado con su madre, Terelu Campos, por hablar de su relación con Mar Flores en la última exclusiva que ha concedido a raíz de su debut como actriz teatral, y sentenciar que "era innecesario" hablar de lo que pasa en su casa y en su familia, la nieta de María Teresa Campos protagoniza una nueva polémica que podría desatar un nuevo tsunami en el clan Campos.

Unos audios que Alejandra no recuerda y no sabe a quién habría enviado, y que se remontan a enero de 2024, cuando Carmen protagonizó un reportaje para la revista 'Lecturas' en la casa de Málaga que heredó de su madre tras su fallecimiento en septiembre de 2023. Unas conversaciones en las que la novia de Carlo Costanzia criticaba abiertamente a su tía y se dirigía a ella tachándola de "subnormal" por haber posado sentada en la cama de su abuela.

"Mi tía se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela en Málaga, pero heavy, hasta fotos sentada en su cama. Me parece una barbaridad. Yo ya no he dicho nada, lo único que le he dicho a Sandra (Barneda, que le preguntó por este tema en el programa en el que entonces colaboraba, 'Así es la vida') que yo respeto que cada uno diga lo que quiera, pero yo no voy a hablar más de mi abuela y no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no va con mi personalidad. Y debe ser que me ha notado en la cara porque es que he flipado sinceramente", se sinceraba con alguien que ahora la ha traicionado filtrando dichos audios.

Lejos de quedarse ahí, Alejandra aseguraba que ni ella ni Terelu eran conocedoras de lo que iba a hacer su tía: "Ha contado como que mi madre le dio permiso y ella me ha dicho que no, que Carmen le dijo que iba a hacer un reportaje en la casa de Málaga y ella se quedó callada y le dijo que hiciera lo que le diera la gana porque no quería movida, pero con su actitud le dejó muy claro que no". "Me parece una puta barbaridad", afirmaba muy enfadada.

Unos mensajes que ven la luz coincidiendo con el regreso de su madre a Honduras para llevar a cabo una importante misión en la recta final de 'Supervivientes', y a los que Terelu ha reaccionado visiblemente molesta en conversación con 'TardeAR'. "Me parece una hipocresía que queráis coleguear ahora conmigo, vosotros poned lo que os de la gana, tu siempre tan generosa en tus comentarios hacia mi hija -le ha dicho a la colaboradora Leticia Requejo- y cada uno por su lado. Que tengáis mucha audiencia gracias a nosotras", ha sentenciado indignada con el programa.

No es el único tema de actualidad que ha sacudido de lleno a Alejandra, ya que la exnovia de Carlo, Jeimy Báez, acaba de anunciar a través de sus redes sociales que está embarazada de su primer hijo. Una noticia sobre la que la prima de José María Almoguera se pronunciaba en directo este martes en el plató de 'Vamos a Ver': "Es que me da igual, me parece una buenísima noticia. Ojalá viva su embarazo tranquila (no como yo), que nadie le perturbe", ha expresado.

Horas antes de salir a la luz sus durísimos audios contra Carmen, Alejandra se desmarcaba de la futura maternidad de la exconcursante de 'GH Dúo' ante las cámaras de Europa Press dejando claro que "yo tengo mi vida", y evitando revelar cómo se ha tomado Carlo el embarazo de su ex.

Sin imaginarse siquiera que poco después se filtraría lo que dijo de su tía, la joven ha opinado sobre el regreso de su madre a 'Supervivientes', afirmando convencida que "lo va a hacer fenomenal". "Le deseo toda la suerte del mundo, yo por el momento no me animo, pero a ella le gustan las emociones fuertes",añadía, confesando que el único consejo que le ha dado en esta ocasión es "que sea ella misma y que lo haga todavía mejor".