Sebastián Yartra, de su paso por la cárcel a su sonrisa al escuchar el nombre de Nona Sobo

Dos semanas después de salir a la luz la incipiente historia de amor que estaría viviendo con la actriz española Nona Sobo -con la que ha sido sorprendido por la revista 'Semana' disfrutando de la noche madrileña en actitud cómplice y cariñosa-, Sebastián Yatra ha regresado a nuestro país para presentar su nuevo álbum, 'Milagro', que saldrá a la venta este 16 de mayo.

El artista colombiano ha visitado este lunes 'El Hormiguero' y, a pesar de que no ha dado ninguna pista sobre su vida sentimental, sí ha sorprendido al revelar que hace años estuvo en la cárcel en Estados Unidos. "Salí por un balcón corriendo porque estaba saltando balcones y me metieron en la cárcel. Tenía 18 años y fue en Florida, pero no le recomiendo a nadie saltar balcones", ha relatado entre risas, antes de reconocer que "fue complicado, lo pasé mal. Estuve 27 horas y fue una experiencia interesante de vida que me hizo valorar mucho la libertad".

Horas antes de su entrevista en el programa presentado por Pablo Motos, el ex de Aitana abandonaba su casa en el madrileño barrio de Justicia y, derrochando simpatía con las fans que le aguardaban para hacerse un selfie con él, se ha enfrentado a las preguntas sobre su relación con Nona. Y aunque no ha querido revelar si tiene algo más que una amistad con la protagonista de 'Entrevías' no ha podido evitar una sonrisa cuando ha escuchado el nombre de la actriz.