Miguel Ángel Revilla manda un demoledor mensaje al Rey Juan Carlos tras no presentarse al acto de conciliación

Tras las acciones legales iniciadas por el Rey Juan Carlos contra Miguel Ángel Revilla el pasado 1 de abril por las manifestaciones "difamatorias" e "injuriosas" que el político cántabro habría realizado públicamente sobre el Emérito entre mayo de 2022 y enero de 2025 -tachándolo de "corrupto" o "apátrida fiscal" entre otros calificativos- por los que le reclama 50.000 euros en concepto de indemnización, este viernes se ha celebrado el acto de conciliación en los Juzgados de Santander.

Aunque ninguno de los dos estaba obligado a comparecer, el expresidente de Cantabría sí ha asistido a la cita acompañado por su abogado, José María Fuster-Fabra, y lejos de dar un paso atrás, se ha mostrado rotundo y ha dejado claro a su entrada al complejo judicial de Las Salesas que no rectificará su posición, afirmando que le hubiese gustado ver al padre de Felipe VI -que no se ha presentado a pesar de encontrarse en Sanxenxo desde hace varios días- y que "pidiera perdón de verdad y que repatriara todo ese dinero que está por ahí".

"Claro que voy a mantener lo que ha dicho. Como previsiblemente esto acabe en un juicio, espero que sí venga", ha afirmado tranquilo, revelando que si se reencontrasen le diría "que me ha defraudado su última etapa, que ha sido lamentable y que para mí, que he sido un gran defensor del Rey, ha sido una enorme decepción".

Paso por los juzgados

"Yo no he matado, no he robado, no he hecho nada ilegal en esta vida. Soy un ciudadano normal que cumple con sus obligaciones. Y vengo tranquilo, porque no tengo mala conciencia", ha insistido antes del acto de conciliación, que como era de prever, no ha contado con la presencia de Don Juan Carlos -sí han asistido su abogada Guadalupe Sánchez y su procurador- y ha finalizado sin acuerdo entre las partes, por lo que todo apunta que irán a juicio.

25 minutos después de su llegada a los Juzgados, Revilla ha abandonado el lugar con su abogado y, ante una expectación mediática sin precedentes -alrededor de 100 medios de comunicación-, ha lanzado un demoledor mensaje al Emérito.

"Demandan que Miguel Ángel Revilla reconozca que ha mentido, que yo he mentido tanto en el tema de la corrupción, como en el dinero que tiene fuera, como en los delitos fisales. He hecho una intervención, larga y concreta, en la que he dicho que no he mentido (...), he bebido de las fuentes de las que he obtenido esta información", ha explicado.

"Me he nutrido de los periódicos, de las radios, de las opiniones de gente que tiene unn credibilidad, algunos han sido incluso jueces del Tribunal Supremo. Y en la línea que me caracteriza toda la vida, no puedo vivir con lo injusto como he hecho simpre Cuando he tenido un conocimiento de los hechos que han manchado la imagen de un hombre al que le dediqué un libro hace 15 años, cuando he ido conociendo su trayectoria he hecho la correspondiendte denuncia y me he sumado a la opinión general de los españoles, de que ha dilapidado una trayectoria en la recta final de su vida. Y yo no soy de los que disculpa a un amigo cuando tiene que ver con irregularidades", ha sentenciado.

Firme, Revilla ha revelado que "no hemos conciliado nada, me mantengo en lo que he dicho". "A lo mejor ha habido algún exceso verbal, a veces hablo de corrupto, otras de presunta corrupción, pero esta persona ha hecho algo que está en todos los medios de comunicación publicado, yo me he basado en esas fuentes", ha añadido.

"Cuando me acuesto todas las noches me pregunto por qué a mí y no a ustedes. Supongo que al ser una persona muy conocida han preferido dar un escarmiento conmigo" ha reconocido, admitiendo que lo más probable es que se enfrente en un juicio a Don Juan Carlos. Algo a lo que no tiene ningún miedo: "Mi abogado preparará el juciio con mucha documentación, que desfilarán muchos testigos, yo creo en la justicia, nunca me he visto en un caso como este, y hoy me veo teóricamente en el banquillo a punto de cumplir 83 años. Es algo que yo no me esperaba, pero estoy tranquilo porque deliberadamente no he hehco nada que no crea en ello firmmenete, y mi certeza personal es que este hombre ha tenido una trayectoria que ha defraudado a muchísismos. Yo he tenido una relación mas afectiva que la que pueda haber entre un Rey y un presidente de una Comunidad Autónoma, pero cuando se te cae la imagen de una persona mi obligación yo es decirlo porque no me puedo callar las injusticias" ha sentenciado.

Respecto a la ausencia de Don Juan Carlos en esta conciliación fallida, Revilla se ha mostrado implacable con el abuelo de la Princesa Leonor y le ha lanzado un demoledor dardo: "Yo sí q hubiera agradecido que se presentase, y además estando en España, en regatas o lo que sea, con sus amigos. Es una hora de avión, un avión supersónico, tiene un montón de guardaespaldas que le pagamos todos los españoles". "Que hubiera venido aquí y a lo mejor hubiéramos tenido un careo y le explicaría por qué me he tenido que dedicar a denunciar su comportamiento. No creo que hubiéramos llegado a un acuerdo porque no recfitifco en nada porque mis convicciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto, como la mayoría que estáis aquí" ha dejado claro.

"Yo tengo honradez en mi trayectoria y no la voy a perder con 83 años. Soy una persona que deliberadamente no hace daño a nadie pero que tampoco se calla las injsuticias. Será un juicio interesante porque haremos que aparezcan por allí testimonios. Creo que no se ha metido en una carrera demasiado adecuada, no se por qué ha hecho esto, yo sí se lo hubiese preguntado si hubiese estado aquí: ¿por qué yo, Miguel Ángel Revilla?, ¿quién soy yo más allá de un personanje normal? No ha habido ocasión, pero espero que acuda al juicio, mi abogado va a pedir que acuda" ha concluido con contundencia.