Anita ('Supervivientes') se hace prueba de embarazo en directo... Y hasta Montoya alucina

Después de dos meses en Honduras, los supervivientes han experimentado un drástico cambio físico, un cambio que en el caso de Anita Williams ha empezado a preocupar a sus compañeros de concurso ya que la catalana y según la perspectiva de algunos de sus compañeros, no solo no habría adelgazado sino que durante su experiencia en 'Supervivientes 2025' habría cogido peso.

¿Un embarazo en Cayos Cochinos?

Un hecho que ha provocado una gran bronca en la playa porque Makoke ha sido directa y le ha preguntado a Anita lo siguiente: "¿No estarás embarazada? Has engordado y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda", unas palabras que no le han sentado nada bien a la concursante, quien durante la gala de este lunes presentada por Sandra Barneda ha aceptado la petición del programa y se ha sometido a un test de embarazo para "callarle la boca a Makoke" y esclarecer todas las dudas acerca de este tema.

"Me ha molestado que me digáis que estoy embarazada, tú, Escassi... que me recomendéis que me vaya por la playa a andar porque tengo que bajar la barriga", comenzaba reprochándole Anita a su compañera. Por su parte Makoke intentaba explicar el motivo de su tan atrevida pregunta: "Te he preguntado si te había bajado la regla y me has dicho que no, y si en tres meses no te ha bajado la regla pues he pensado: estarás embarazada".

Anita 'en shock' tras la revelación de Makoke en 'Supervivientes'. / Telecinco / 'Supervivientes 2025'

Una discusión que ha sido señalada durante el 'Oráculo de Poseidón' para que las protagonistas expusieran el motivo de su malestar: "En ningún momento lo hice con mala intención, a mí también me han dicho que he engordado y no me importa nada, es muy feo tergiversar porque se lo he dicho con todo el cariño del mundo", intentaba explicar Makoke.

Una explicación que no le ha servido a Anita ya que ha asegurado que: "Es una recogida de cable". Algo que ha molestado enormemente a la colaboradora, que ha terminado advirtiendo que: "No me hagas hablar que yo sé por qué lo digo", dando a entender que tiene información que respalda sus sospechas sobre el posible embarazo de la concursante.

Makoke asegura que Anita y Montoya tuvieron relaciones al comienzo del programa

"A mí no te me marques un Escassi porque no lo permito, ¡Habla!", ha continuado Anita. Un reto que Makoke no ha tardado en aceptar: "Anita me contó que había tenido relaciones sexuales con Montoya en 'Playa Misterio'", una afirmación que ha acabado por explotar todo: "Eres una mentirosa de mi****", sentenciaba Anita bastante enfadada y removiendo el pasado: "Lo que dijo Laura Cuevas de la chocolatina es verdad, Makoke se la comió en la playa", confirmaba por venganza.

Tras este enfrentamiento, Sandra Barneda apartaba a Anita del grupo para hablar con ella y hacerle una propuesta: "Makoke se lo está inventando todo", seguía afirmando la concursante al mismo tiempo que la presentadora -tras confirmar que hace varios meses que no le viene el periodo- le proponía lo siguiente: "¿Te gustaría hacerte una prueba de embarazo?".

La insinuación de Makoke ha desatado una gran bronca en la playa. / Telecinco / 'Supervivientes 2025'

A lo que Anita contestaba tajantemente: "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela", sentenciaba.

Acto seguido, Anita regresaba a la playa para comentarle a sus compañeros que se someterá a la prueba para acabar con los rumores. Por el momento no sabemos el resultado del test, por lo que tendremos que esperar a la próxima gala del programa para conocer si finalmente Anita está embarazada o simplemente se trataba de una suposición de Makoke.