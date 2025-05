Sandra Barneda no se corta y le dice a Kiko Rivera qué hubiese pasado si hubiese ido a 'La Isla de las Tentaciones'

Un año más Ron Barceló ha vuelto a superarse con la edición de 2025 de su experiencia más icónica, Desalia. Entre el 21 y el 25 de mayo la Costa Dorada se convirtió en el enclave de esta fiesta inolvidable que ha contado con un cartel musical encabezado por Abraham Mateo, más de 1000 invitados, y la presencia de numerosas celebrities como Sofía Suescun, Mirela Balic, Blanca Martínez o Illojuan.

Este año, además, ha contado con la presencia de Sandra Barneda, encargada de dar el "chupinazo" que ha dado el pistoletazo de salida a cuatro días de fiesta inolvidables. La presentadora se atrevió a ponerse a los platos para pinchar varios temas junto a Kiko Rivera, otro de los grandes protagonistas de Desalia que una vez más vuelto a la brand experience para darse un baño de masas en la piscina y presentar su nuevo tema, "La difícil".

En medio de un ambiente de risas y bromas, el hijo de Isabel Pantoja no dudó en preguntar a la periodista "qué hubiera pasado si yo con 20 años me voy a tu programa", haciendo referencia a una hipotética participación en 'La Isla de las Tentaciones'. Sandra, sin dudarlo, aseguraba que "hubieras caído en la tentación, o sea, clarísimamente", desatando las carjadas de Kiko y de todos los asistentes, que no dudaron en aplaudir la respuesta rotunda de la presentadora.