Nuevo dardo de Christian Gálvez a Almudena Cid tras su separación: “Eso sí que es cumplir un propósito”

Patricia Pardo y Christian Gálvez forman, desde marzo de 2022, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional. Meses después de iniciar su relación, los presentadores se daban el 'sí quiero' en una ceremonia secreta que se celebró en Santiago de Compostela en julio, y justo 365 días después revelaban no solo que llevaban un año casados, sino también que esperaban su primer hijo en común. Un niño llamado Luca que llegaba al mundo el 22 de diciembre de 2023 y que ha completado su felicidad, sobre la que el escritor se ha sincerado durante su paso por la Feria del Libro de Madrid este fin de semana.

El comunicador, que ha firmado ejemplares de su última novela, 'Te he llamado por tu nombre', ha sido uno de los autores más reclamados por el público, y aunque un poco 'tocado' "entre el calor y la alergia, la verdad es que la gente no se merece menos porque espera mucho tiempo y que mucho calor, aunque para los alérgicos como yo estar aquí en medio es una aventura de riesgo".

Sin la compañía en esta ocasión de Patricia y de su hijo porque "es tarde, es domingo, y el peque es muy pequeño, no tiene ni un año y medio, y aquí con el calor es muy complicado", Christian ha confesado a corazón abierto que "ahora mismo el amor" es su gran inspiración a la hora de escribir: "Cada libro está circunscrito a una etapa de la vida, ni mejor ni peor, diferente. Ahora es un Christian quizá más maduro, plenamente enamorado y además padre de familia, o sea, ¿en qué me inspiro? En el amor con mayúsculas y en el legado que le quiero dejar a aquellos que me quieren" se ha sincerado.

Como ha revelado con una gran sonrisa, lleva la paternidad "maravillosamente bien, ¿no se me nota la cara? Es maravilloso". "Eso sí que es cumplir un propósito, es el propósito de mi vida", ha reconocido, apuntando que Luca "me ha enseñado sin enseñarme que todo es relativo, que al final lo que te preocupa y lo que te ocupa está en las cuatro paredes, que es la familia y sobre todo el amor incondicional, el amor incondicional". "La familia es lo más importante, lo más importante", asegura. Para algunos ha sido tomado como un nuevo dardo a Almudena Cid, ya que su separación fue porque la exgimnasta no quería ser madre.

Sin adelantar sus planes para este verano -"lo contaremos después de haberlo hecho, como siempre", ha afirmado entre risas- Christian ha querido responder a los que creen que su amor con Patricia es demasiado "intenso": "Estamos muy enamorados, sí, pero es que es lo normal, es que no es excepcional. Luego la gente puede decir, lo dirigís con mucha intensidad, colocáis. Ya, ya, claro, lo vivimos con amor, claro, es que el amor es intenso. Bendita intensidad la del amor, claro. Y a disfrutarlo, por supuesto".