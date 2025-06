Alejandra Rubio se pronuncia sobre la condena de los hermanos Costanzia y sale en su defensa

Esta semana se confirmaba el peor de los presagios para la familia Costanzia. El tribunal de Milán condenaba finalmente a Pietro y Rocco por intento de homicidio. Una sentencia que ha sido recibida como un auténtico revés en la familia y que ya está en movimiento para recurrirla.

La jueza del caso, Ombretta Vanini, finalmente ha sentenciado a Pietro como autor material y lo ha condenado 12 años y 6 meses de prisión, más una indemnización de 210.000 euros para la víctima, Oreste Borelli. Por su parte a Rocco, como cómplice, ha sido condenado a 8 años y diez meses de cárcel.

La imagen pública en declive

Cuando se supo que Pietro y Rocco habían sido detenidos , la familia Costanzia, aunque realmente nunca dejó de estarlo, volvió al foco mediático y público. Porque los antecedentes, al menos aquí en España, eran muy recientes con Carlo Costanzia, quien estuvo ingresado en un centro de desintoxicación y fue condenado a 21 meses de prisión por estafa.

Y entre eso, y que los hermanos estaban siendo investigados por intento de homicidio (que se dice rápido pero es muy heavy), pues la crítica hacia la familia se volvió intensa. En medios, en redes, en platós, en todos lados, la imagen pública de la familia se definía como problemática, conflictiva...

Las primeras palabras de Alejandra Rubio

Si hasta el momento había optado por no pronunciarse respecto a este peliagudo tema, ahora Alejandra Rubio ha salido en defensa de su suegro y cuñados. Porque hoy tenía que volver a sentarse en el sofá de 'Vamos a ver' como colaboradora e inevitablemente ha sido preguntada sobre la condena porque al final, aunque sea de manera indirecta, afecta a su pareja Carlo.

La hija de Terelu explica que no conoce personalmente a Rocco y Pietro ya que por la distancia, el embarazo y el posterior ingreso en prisión de los hermanos no ha tenido ocasión, pero sí ha parecido lanzar una lanza a favor de Pietro al comentar que "dijo abiertamente que sucedieron algunos hechos, pero que esa no era la intencionalidad", lo que luego remató con un: "Que es verdad". O sea que para Alejandra, el hermano de Carlo no tenía intención de pegar el machetazo y que la pierna de Oreste acabase amputada.

A quien sí ha querido defender más vehemente es a Carlo Costanzia padre: "Ayer se acusó a mi suegro de ser una persona violenta y agresiva. Eso no ha ocurrido en ningún momento", y desvela que el día de ayer al conocerse la sentencia "fue difícil para todos". Aprovecha también para criticar que no haya empatía por las personas públicas, "también tenemos sentimientos". Igual es porque a la gente le cuesta ponerse más ponerse en la piel de los Costanzia que en el del joven amputado y su familia. Por lo que sea.