Sale a la luz la razón por la que Montoya ha roto con todo 'Supervivientes'

Supervivientes 2025 puso este domingo punto y final a una de las ediciones más seguidas de los últimos años. Borja, ex participante de La Isla de las Tentaciones, consiguió hacerse con el premio final tras más de tres meses de concurso. Telecinco concluyó el programa con la emisión del 'Debate Final' que estuvo presentado por Carlos Sobera.

De esta manera, la organización de Supervivientes ponía el broche de oro con la presencia de todos los concursantes en plató para que debatiera sobre los diferentes conflictos y tensiones que han tenido lugar en Honduras. Esto era lo esperado, pero, el tercer clasificado de esta edición se decanto por no acudir a las instalaciones de Mediaset. Tras lo vivido el pasado jueves en plató, Montoya no acudió este domingo al programa final.

El exconcursante no acudió al plató este domingo tras la tensa gala del pasado jueves, en la que protagonizó un duro enfrentamiento con Anita Williams. La incógnita sobre su presencia se mantuvo durante buena parte del programa. Finalmente, Anita acudió personalmente a una sala del edificio para comprobar si su expareja estaba allí. "No sé lo que le voy a decir si está", reconocía, visiblemente nerviosa. "Esto es más difícil que una prueba de líder", añadía. Al abrir la puerta, Anita se encontró la sala completamente vacía. Su expresión lo decía todo: "En parte, me lo esperaba", confesaba, conmovida.

La noche comenzaba con Anita asegurando que Montoya "la había bloqueado" después de la tensa discusión que ambos concursantes protagonizaron el pasado jueves. La catalana afirmó que Montoya y ella habían mentido descaradamente porque en 'Playa Paraíso' sí que habían mantenido relaciones, una afirmación que molestó al sevillano.

La ausencia de Montoya

Sobera remató con un mensaje de apoyo: "No está bien. Desde aquí lo que vamos a hacer es mandarle un abrazo enorme a Montoya y te deseamos que te recuperes cuanto antes". Por su parte, Anita también quiso enviarle unas palabras mirando a cámara: "Que se recupere pronto y pase tiempo de calidad con los suyos. Y que no coja el teléfono para nada, solo para hablar con la gente que lo quiere y con quien él quiera".

Acto seguido, pedía al presentador algo muy claro: "Y también te quiero pedir algo: Espero que hablemos de todo, menos de él y de mí. Yo también necesito descansar un poco la cabeza. Y quiero llegar ya mañana para estar con mi hijo". De esta manera, Anita, muy sorprendida ante esta inesperada decisión, le mandaba un mensajito a su ex: "Espero que se recupere pronto y que pase tiempo de calidad con los suyos. Y que no coja el teléfono para nada", le recomendaba la superviviente. Eso sí, instantes antes de explicar cómo se encontraba su relación en estos momentos: "La situación es cordial pero no estamos juntos, os mentiría si dijera que lo estuviéramos", intentaba dejar claro.