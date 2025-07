Eva González prueba un tratamiento con su propia sangre para su problema de salud: "De esta me vuelvo invencible"

La noticia de la semana está siendo, sin duda, el enfrentamiento de Cayetano Rivera con unos policías por un altercado por... una hamburguesa. Sí, bastante surrealista todo. Por ello, la prensa ha centrado su objetivo en las personas más allegadas al diestro y, entre ellas, se encuentra su exmujer, Eva González, madre de su hijo.

Lo sorprendente fue que en plena vorágine de noticias, titulares y comunicados, Eva se encontraba en una clínica debido a, lo que se pensaba, un episodio de estrés. Y no íbamos tan mal encaminadas, aunque lo cierto es que poco tenía que ver con Cayetano y sí mucho con el estilo de vida actual que llevamos y con los meses de trabajo intenso que lleva debido a múltiples grabaciones y compromisos.

En un acto de evitar rumores innecesario, Eva González compartía a través de stories de Instagram el porqué se encontraba en una clínica y qué tratamiento se había realizado. Un procedimiento que combina salud con medicina estética y que también se realizan, con el mismo doctor, Sara Carbonero y Paula Echevarría.

El tratamiento de Eva González

Eva González compartía una imagen en Instagram donde se le veía repostada sobre una camilla y con un par de goteros puestos. Junto a ella, un texto en el que explicaba qué le había ocurrido: "Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo. El volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho... Hablé con mi doctor favorito y hoy por fin he encontrado un hueco para ir a verle. Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible".

La presentadora se ha sometido a un tratamiento de ozonoterapia, un tratamiento médico que utiliza ozono (O3) mezclado con oxígeno para inducir una microoxidación controlada en los tejidos, con el objetivo de activar el sistema antioxidante natural del cuerpo y así tratar diversas condiciones. Se utiliza para el dolor crónico, inflamación y otras enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.

El tratamiento de Eva González. / Instagram

Es decir, se trata de un tratamiento de enriquecimiento de la sangre que, pese a tener como punto de partida la salud, también se puede emplear de manera estética o, como en el caso de Eva, para paliar los efectos del estrés. Tal y como cuentan desde la clínica, este tratamiento es una mayor captación de hemoglobina para generar bienestar y hacer que nos sintamos menos cansados. Además, mejora potencialmente el estado de ánimo sin usar sustancias médicas ni artificiales.