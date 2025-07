Los Obama hablan por primera vez de los rumores de divorcio: "Estuvimos al borde del abismo un tiempo"

Llevamos meses con el runrún de que algo no anda bien en el idílico matrimonio de los Obama. Todo empezó cuando la exprimera dama, Michelle, se saltó varias apariciones públicas de alto perfil, a las que solo asistió Barack, incluida la toma de posesión de Donald Trump y el funeral de estado del expresidente Jimmy Carter, el pasado enero. Le siguió una entrevista en televisión del cómico Jimmy Kimmel en la que interrogó a Jennifer Aniston sobre el 'asunto'.

Pero, este miércoles, en una inusual aparición conjunta, los exinquilinos de la Casa Blanca han aclarado un poco las cosas sobre el estado de su relación. Ha sido en el podcast 'IMO', presentado por Michelle Obama (61) y su hermano Craig Robinson. Durante la conversación, el expresidente Barack Obama (63) hizo una entrada sorpresa y abordó de inmediato los rumores de que su matrimonio, de 32 años, estaba en crisis.

La pareja, que se casó en octubre de 1992 en Chicago, donde se conocieron mientras trabajaban como abogados, y tiene dos hijas, Malia, de 27 años, y Sasha, de 24, ha sido admirada durante mucho tiempo por su idílica relación (cada cumpleaños, por ejemplo, Barack felicita a su mujer y a "su mejor amiga") en dedicatorias que hace públicas en las redes sociales.

Lo que dice la gente

Pero, volviendo al episodio, cuando el presentador del podcast dijo que era bueno tenerlos a los en la misma habitación, Michell bromeó: "Lo sé, porque cuando no estamos juntos [en la misma sala] la gente piensa que estamos divorciados".

Antes, Robinson abrió el episodio, que se centraba en la crianza de los hijos, con una historia que le había pasado a él, cuando en un aeropuerto una mujer se le acercó y, preguntándole por Barack, le dijo: "¿Qué hizo?".

"No empieces"

"Esos son rumores", respondió Michelle, antes de que Barack añadiera: "Me aceptó de nuevo. Estuvimos al borde del abismo un tiempo". A lo que ella dijo: "No empieces".

Entonces, Robinson enfatizó el momento, con un: "Espera, ¿se gustan?".

"No ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre", apostilló Michelle. "Hemos pasado por momentos muy difíciles. Hemos tenido mucha diversión, muchas aventuras. Y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada", remató.

"Bueno, no me hagas llorar ahora", respondió Barack, visiblemente emocionado.

