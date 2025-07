Joaquín Prat habla alto y claro sobre la reaparición de Rodolfo Sancho:"¿Qué culpa tenemos los padres de lo que hacen nuestros hijos?"

Rodolfo Sancho ha hecho su primera aparición pública coincidiendo con los dos años de la detención de su hijo, Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Alejado del foco mediático durante meses, el actor reaparecía ante las cámaras este martes, 29 de julio, en la alfombra roja del estreno de 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', una película en la que participa su hermano y cuyo director, Miguel Angel Lamata, es amigo suyo.

En medio de una gran expectación, el actor volvía a cumplir con sus compromisos profesionales mientras su hijo sigue cumpliendo con la cadena perpetua. Allí, el actor aseguraba encontrarse "muy bien" y, parco en palabras, comentaba e Europa Press que "todo va mejor". "Hay que seguir, hay que seguir, derecho y obligación de seguir" reconocía sobre los motivos de su reaparición pública asegurando que no estaba nervioso después de tantos meses ausente: "No, no, para nada".

Apoyado por compañeros y amigos

Joaquín Prat expresó públicamente su apoyo a Rodolfo Sancho. En una entrevista con los medios, el presentador habló sobre lo difícil que era la situación de Rodolfo como padre: "A ver, qué duro para un padre estar en esa situación, es que los padres no somos responsables de lo que hacen nuestros hijos y cuando lo hacen tenemos que estar a su lado, es que ¿qué padre no actuaría como Rodolfo? Y qué padre no se plantearía lo que seguramente se ha planteado él y se lleva planteando desde hace dos años. Pero si hasta al cabrón de José Bretón lo van a ver sus padres todos los fines de semana a la cárcel y mató a sus nietos".

Prat también subrayó que Sancho no debería paralizar su vida por todo lo ocurrido con su hijo: "¿Cómo vas a dejar tu vida? Pero vuelvo a decirte, qué culpa tenemos los padres de lo que hacen nuestros hijos". El presentador expresó además su apoyo a la decisión de Rodolfo de volver a trabajar, destacando la importancia de desvincular lo personal de lo profesional:"Pero si es que por qué va a dejar de trabajar un hombre que es un grandísimo actor. Es que me parece absurdo, hay que desvincular lo personal de lo profesional."

Arturo Valls fue otro de los rostros conocidos que acudió al estreno y allí, sin esperárselo, coincidió con Rodolfo Sancho y reaccionó con sorpresa: "¿Aquí? Ah, no sabía, no tenía ni idea", afirmaba ante las cámaras. Tras estas declaraciones, Arturo confesaba que "no queda otra" que seguir adelante a pesar de que "las circunstancias son las que son", pero entendía que Rodolfo "tiene que seguir" con sus compromisos profesionales.